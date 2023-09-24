كبسولة ناسا تنجح في إعادة أكبر عينات من الكويكب إلى الأرض

هبطت كبسولة تابعة لوكالة ناسا بنجاح على الأرض في صحراء ولاية يوتا الأمريكية بعد رحلة فضائية استمرت سبع سنوات. جلبت الكبسولة معها أكبر عينات من كويكب جمعها البشر على الإطلاق. يعد هذا تطورًا مثيرًا للعلماء، حيث أن دراسة هذه العينات قد توفر فهمًا أفضل لتكوين نظامنا الشمسي وكيف أصبحت الأرض كوكبًا صالحًا للسكن.

وهبط مسبار أوزوريس-ريكس، الذي تم إطلاقه عام 2016، على الكويكب المسمى “بينو” عام 2020. وتمكن من جمع ما يقرب من 9 أوقية (250 جراما) من الغبار من السطح الصخري للكويكب. وكان العلماء يتوقعون جمع ما لا يقل عن كوب من الركام من الكويكب الغني بالكربون. واليابان هي الدولة الأخرى الوحيدة التي أعادت عينات من الكويكبات، وقد أعادت حوالي ملعقة صغيرة من الغبار.

وعلى الرغم من أن كمية غبار الكويكبات التي تم جلبها صغيرة، تعتقد ناسا أنها "ستساعدنا على فهم أفضل لأنواع الكويكبات التي يمكن أن تهدد الأرض" وتلقي الضوء على "التاريخ المبكر لنظامنا الشمسي". تتمتع هذه المهمة بأهمية تاريخية كبيرة لأنها تمثل أكبر عينة تعود منذ صخور القمر أبولو.

تمت مراقبة الهبوط النهائي لكبسولة أوزوريس-ريكس عبر الغلاف الجوي للأرض عن كثب بسبب المخاطر التي تنطوي عليها. وقامت الكبسولة بهبوط سلس ناجح في ميدان اختبار عسكري في شمال غرب ولاية يوتا. سافر ما يقرب من 4 مليارات ميل (6.2 مليار كيلومتر) قبل أن يعود إلى الأرض.

وسيتم نقل العينة إلى مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن، حيث سيتم فحصها وتقسيمها إلى عينات أصغر لتحليلها من قبل علماء من جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع الإعلان عن النتائج الأولى لدراسة هذه العينات في مؤتمر صحفي يوم 11 أكتوبر الجاري.

تتمتع الكويكبات مثل بينو بالقدرة على تقديم رؤى قيمة حول تكوين نظامنا الشمسي وتطوره. لقد ظلت دون تغيير نسبيًا لمليارات السنين وربما تكون قد أوصلت مواد عضوية، بما في ذلك الماء، إلى الأرض في الماضي، مما ساهم في تطور الحياة على كوكبنا. قد يكون فهم تكوين الكويكبات مثل بينو أمرًا بالغ الأهمية للاستكشاف المستقبلي واستخدام الموارد.

مصادر:

– موقع الفضاء.كوم

- ناسا.جوف