تستعد الطائرة الفضائية Dream Chaser التابعة لـ Sierra Space لرحلة مدارية، وتعيد تعريف السفر إلى الفضاء

وصلت الطائرة الفضائية Dream Chaser الثورية التابعة لشركة Sierra Space إلى المراحل النهائية من الإنتاج، مما يضع معيارًا جديدًا للسفر إلى الفضاء المداري. بفضل أجنحتها القابلة للطي، وبلاط السيراميك المُجهز خصيصًا، ومعدات الهبوط في مكانها، تكون المركبة الفضائية جاهزة للخضوع للمسات الأخيرة القليلة قبل أن تغادر المصنع.

داخل Dream Chaser، يقوم العمال بتركيب نظام التحكم البيئي، مما يضمن أن المقصورة المضغوطة صالحة للعيش لرواد الفضاء أثناء مهماتهم إلى محطة الفضاء الدولية (ISS). على عكس المركبات الفضائية الأخرى، فإن الهدف الأساسي لـ Dream Chaser هو نقل البضائع من وإلى مجمع الأبحاث، مما يوفر في النهاية عودة لطيفة إلى الأرض بسرعة لا تزيد عن 1.5 جيجا. تعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للحمولات الحساسة مثل العينات الحيوانية والمواد التجريبية.

كما أنشأت شركة Sierra Space أيضًا غرفة تحكم للمهمة مجاورة لطابق الإنتاج، مما يوفر للمهندسين إمكانية مراقبة المركبة الفضائية وقيادتها أثناء مدارها التشغيلي. تم إعداد نموذج تدريبي لرواد الفضاء للتدرب على الصعود إلى Dream Chaser وإدارة البضائع بكفاءة أثناء الالتحام في محطة الفضاء الدولية.

مع اقتراب Dream Chaser، الملقب بـ "Tenacity"، من الاكتمال، سيتم نقله قريبًا إلى منشأة تابعة لناسا في أوهايو لإجراء اختبارات صارمة للتحقق من جاهزيته لرحلات الفضاء. أعرب توم فايس، الرئيس التنفيذي لشركة Sierra Space، عن ثقته الكبيرة في النجاح الوشيك للمشروع، قائلاً: "نحن نقدم أول خط فضائي ثوري في العالم. وهذا سيغير طريقة سفرنا من الأرض إلى الفضاء والعودة مرة أخرى."

يجمع تصميم Dream Chaser الفريد بين عناصر الصواريخ والطائرات، مما يجعله إضافة مميزة لصناعة الطائرات الفضائية. في حين أن الكبسولات والتصميمات غير التقليدية مثل SpaceX’s Starship تهيمن على السوق، فإن التزام Sierra Space بمفهوم الطائرة الفضائية يميزها عن غيرها. بفضل قدرته على القيام برحلات مدارية، سيعيد Dream Chaser تعريف السفر إلى الفضاء وسيقدم حقبة جديدة من الإمكانيات.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو الغرض من الطائرة الفضائية Dream Chaser؟

تم تصميم Dream Chaser بشكل أساسي لنقل البضائع من وإلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

2. كيف ستختلف مركبة Dream Chaser عن المركبات الفضائية الأخرى؟

وعلى عكس الكبسولات التقليدية أو التصاميم غير التقليدية، يجمع Dream Chaser بين مميزات الطائرات والصواريخ، مما يمكنه من القيام برحلات مدارية.

3. ما هي سعة الشحن في Dream Chaser؟

يمكن لـ Dream Chaser نقل ما يصل إلى 12,000 رطل (5,500 كجم) من البضائع إلى محطة الفضاء الدولية والعودة بما يقرب من 4,000 رطل (1,850 كجم) من البضائع.

4. ما هي مركبة الإطلاق المتوقعة لـ Dream Chaser؟

سيتم إطلاق Dream Chaser في البداية على صواريخ United Launch Alliance Vulcan من كيب كانافيرال، فلوريدا، ولكنها قابلة للتكيف أيضًا مع مركبات الإطلاق الأخرى.