الكويكب ديديموس وقمره ديمورفوس: رؤى جديدة من ملاحظات JWST

تصدرت مهمة DART التابعة لناسا عناوين الأخبار عندما اصطدمت بالكويكب Dimorphos في سبتمبر 2022، مما أدى إلى تغيير الفترة المدارية لها. قام علماء الفلك على الفور بتحويل تلسكوباتهم لمراقبة الحدث، ليس فقط لدراسة التأثير على الكويكب ولكن أيضًا لجمع رؤى قيمة لجهود الدفاع الكوكبي المستقبلية. لعب تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) دورًا حاسمًا في هذا المسعى من خلال توفير بيانات قيمة حول نظام الكويكبات الثنائي ديديموس-ديمورفوس.

تكشف ورقة بحثية جديدة، بقيادة أندرو ريفكين، رئيس التحقيق في DART، عن نتائج الملاحظات اللاحقة التي أجريت مع JWST. استخدم الفريق أداتين على التلسكوب، NIRSpec (مطياف الأشعة تحت الحمراء القريبة) وMIRI (أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة)، لقياس أطياف ديديموس بعد شهرين تقريبًا من اصطدام DART. ومن أهم الاكتشافات أن ديديموس وديمورفوس يشتركان في نفس التركيبة، وينتميان إلى فئة الكوندريتات العادية، وهي نيازك حجرية تشكل غالبية سقوط النيزك على الأرض. ويشير هذا إلى أن مهمة DART كانت بمثابة نموذج ممتاز للكويكبات التي قد تشكل تهديدًا لكوكبنا.

وتكمل الملاحظات الجديدة فهمنا لنظام ديديموس. وعندما قام العلماء بتحليل البيانات، خلصوا إلى أن ديديموس وديمورفوس لهما تركيبات مماثلة. علاوة على ذلك، توصلوا إلى أن ما يقرب من 96% من التدفق القادم من النظام ينبع من ديديموس، نظرًا لحجمه الأكبر.

وعلى الرغم من التأثير على الديمورفوس، لم يلاحظ الباحثون أي تغيرات ملحوظة في ديديموس أثناء الملاحظات. يشير غياب السطوع أو الحطام الإضافي داخل نظام ديديموس إلى أن الكويكب نجا إلى حد كبير دون أن يصاب بأذى من الاصطدام. ومع ذلك، تشير بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام باستخدام الضوء المستقطب إلى حدوث تغييرات طفيفة محتملة في متوسط ​​حجم الجسيمات أو انعكاس ديديموس.

تسلط هذه النتائج الضوء على قيمة نظام ديديموس-ديمورفوس كنموذج تمثيلي للدراسة والاستعداد لتهديدات الكويكبات المحتملة. ومع البحث المستمر والملاحظات القادمة المقرر إجراؤها في ربيع عام 2024، يتوقع العلماء اكتساب المزيد من الأفكار حول الديناميكيات الرائعة لنظام الكويكبات الثنائي هذا.

الأسئلة الأكثر تكرارا

1. ما هي مهمة DART؟

مهمة DART (اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج) هي مهمة تقودها وكالة ناسا تهدف إلى دراسة العلوم والتكنولوجيا اللازمة لتغيير مسار كويكب يتجه نحو الأرض. وهو يتضمن إعادة توجيه مركبة فضائية للتأثير على قمر الكويكب وقياس التغيرات الناتجة في مداره.

2. ما هي الكوندريتات العادية؟

الكوندريتات العادية هي نوع من النيازك الصخرية التي تمثل سقوط النيزك الأكثر شيوعًا على الأرض. وتتكون بشكل أساسي من معادن السيليكات وتحتوي على جزيئات صغيرة مستديرة تُعرف باسم الكوندرولات، والتي تشكلت في النظام الشمسي المبكر.

3. كيف يساهم تلسكوب جيمس ويب الفضائي في رصد الكويكبات؟

تم تجهيز تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) بأدوات متقدمة تسمح لعلماء الفلك بدراسة الكويكبات بقدر كبير من التفصيل. وتشمل قدراته قياس أطياف الكويكبات، ومراقبة التغيرات في سطوعها، وتقديم نظرة ثاقبة لتكوينها وخصائصها الفيزيائية. يلعب تلسكوب جيمس ويب الفضائي دورًا حاسمًا في تعزيز فهمنا للكويكبات ومخاطر تأثيرها المحتملة.