خطة الهند الطموحة: مهمة شاندرايان-4 لإعادة عينات القمر

تضع الهند أنظارها على المنطقة القطبية الجنوبية القمرية كجزء من خطتها الطموحة لاستعادة عينات من القمر. تعمل منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) حاليًا على تطوير مهمة Chandrayaan-4، والتي ستتألف من أربع وحدات عبر عمليتي إطلاق.

تتضمن الخطوة الأولية إرسال مركبة هبوط و"صعود" إلى سطح القمر لجمع العينات. يقع الموقع المستهدف لهذه المجموعة بالقرب من موقع هبوط المركبة الفضائية Chandrayaan-3، والذي يقع في منطقة القطب الجنوبي للقمر. يهتم العلماء بشكل خاص بهذا المجال بسبب وجود الجليد المائي، والذي يمكن استخدامه لدعم الحياة ووقود الصواريخ.

بمجرد جمع العينات، ستنطلق وحدة الصعود من سطح القمر وتنقل العينات إلى وحدة إعادة الدخول. وفي الوقت نفسه، ستبقى وحدة النقل ووحدة إعادة الدخول في مدار القمر. ستعود هذه الوحدات بعد ذلك إلى الأرض حاملة العينات القمرية بأمان.

ويقول نيلش ديساي، مدير مركز التطبيقات الفضائية في أحمد آباد: "إن هذه المهمة طموحة للغاية". ومن المتوقع أن يتم إنجاز هذه المهمة خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، مما يظهر تصميم الهند على تحقيق معالم جديدة في استكشاف الفضاء.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الغرض من مهمة تشاندرايان-4؟

ج: تهدف مهمة Chandrayaan-4 إلى جمع عينات القمر من المنطقة القطبية الجنوبية وإعادتها إلى الأرض.

س: لماذا تعتبر المنطقة القطبية الجنوبية القمرية محل اهتمام العلماء؟

ج: تعتبر المنطقة القطبية الجنوبية القمرية مثيرة للاهتمام بسبب وفرة الجليد المائي فيها، والذي يمكن استخدامه لدعم الحياة ووقود الصواريخ.

س: متى من المتوقع أن تكتمل مهمة تشاندرايان-4؟

ج: من المتوقع أن تكتمل المهمة خلال الخمس إلى السبع سنوات القادمة.

المصادر: إنديا تايمز (www.indiatimes.com)