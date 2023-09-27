نجحت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا في جمع الصخور الفضائية من الكويكب

حققت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا إنجازًا كبيرًا في استكشاف الفضاء من خلال جمع عينات من الكويكب بينو بنجاح. وتهدف المهمة، التي تم إطلاقها في عام 2016، إلى جمع الصخور الفضائية من كويكب يحتمل أن يكون خطيرًا وإعادتها إلى الأرض لتحليلها. في 24 سبتمبر 2023، هبطت كبسولة عودة العينة من المهمة في الصحراء في ميدان الاختبار والتدريب التابع لوزارة الدفاع في ولاية يوتا.

تم جمع العينات من بينو في أكتوبر 2020 بواسطة مركبة الفضاء OSIRIS-REx التابعة لناسا. وقد فتح العلماء الآن العلبة المغلقة التي تحتوي على العينات. يمثل هذا إنجازًا كبيرًا لأنه نادرًا ما تتم محاولة جمع واسترجاع الصخور الفضائية من كويكب.

ومن المتوقع أن توفر العينات التي تم جمعها من بينو رؤى قيمة حول أصول نظامنا الشمسي وتكوين الكواكب. هذه الصخور الفضائية أقدم من كوكبنا ويمكن أن تكشف تفاصيل حول التاريخ المبكر للأرض والأجرام السماوية الأخرى.

يهتم علماء ناسا بشكل خاص بدراسة تركيب وبنية سطح الكويكب، بالإضافة إلى أي جزيئات عضوية أو مياه قد تكون موجودة. ومن خلال تحليل هذه العينات، يأملون في الحصول على فهم أفضل للعمليات التي شكلت نظامنا الشمسي وإمكانية الحياة على كواكب أخرى.

يعد التجميع والاسترداد الناجح لهذه الصخور الفضائية بمثابة شهادة على التقدم التكنولوجي والبراعة الهندسية لوكالة ناسا. يفتح هذا الإنجاز إمكانيات جديدة لمزيد من الاستكشاف والاكتشافات العلمية في مجال علوم الكواكب.

مصادر:

– NPR: نيل جرينفيلدبويس – [رابط]

- ناسا/كيجان باربر [صورة]