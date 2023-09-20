رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو يستعد للاحتفال بعام واحد في الفضاء

رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو على وشك إكمال إنجاز تاريخي: قضاء عام كامل في الفضاء. ومع اقترابه من انتهاء مهمته التي تبلغ 365 يومًا، تحدث روبيو إلى الصحفيين من محطة الفضاء الدولية عن تجاربه وأهمية القدوة.

خلال المقابلة، أشاد روبيو بالمرشدين في الجيش وفي وكالة ناسا الذين ساعدوه في الوصول إلى منصبه الحالي. وشدد على ضرورة أن يقف الأفراد، وخاصة الرجال والنساء، وأن يكونوا قدوة للأجيال الشابة. وشدد روبيو على أهمية إظهار الجهد والموقف الإيجابي والاعتراف بالأخطاء وإظهار المرونة لإلهام الآخرين.

تم تمديد مهمة روبيو، التي كان من المقرر أن تستمر ستة أشهر في البداية، إلى عام بسبب عطل في المركبة الفضائية تطلب وصول مركبة سويوز بديلة. على الرغم من تفويت الأحداث العائلية المهمة، ظل روبيو إيجابيًا وركز على المهمة التي بين يديه. وناقش تحديات العمل في بيئة الفضاء القاسية والتفاني المطلوب للقيام بواجباته.

بالإضافة إلى إقامته في الفضاء التي حطمت الأرقام القياسية، أكمل روبيو مجموعة من التجارب العلمية، بما في ذلك دراسة محصول الطماطم، والروبوتات المستقلة، ودراسات الجاذبية الصغرى للفقاعات. كما قام أيضًا بثلاث عمليات سير في الفضاء مهمة لترقية أنظمة الطاقة في محطة الفضاء الدولية.

ومع الموعد المتوقع للهبوط في 27 سبتمبر/أيلول، سينضم روبيو إلى صفوف سبعة أشخاص فقط أمضوا أكثر من عام في الفضاء. ويتجاوز إنجازه الرقم القياسي السابق البالغ 355 يومًا الذي سجله رائد الفضاء في ناسا مارك فاندي هاي. الأفراد الآخرون الوحيدون الذين تجاوزوا 365 يومًا في الفضاء هم رواد الفضاء السوفييت أثناء زياراتهم إلى محطة مير الفضائية.

وبعد لم شمله مع عائلته، أعرب روبيو عن توقعه للصمت والسلام في فناء منزله الخلفي. وبعد أن عاش في همهمة الآلات المستمرة على محطة الفضاء الدولية، فإنه يتطلع إلى الاستمتاع بهدوء الطبيعة على الأرض.

المصادر: موقع Space.com