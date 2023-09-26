يعيد الباحثون اكتشاف المجتمعات المفقودة في صحراء ناميب الأنغولية باستخدام تحليل الحمض النووي

حقق الباحثون اكتشافًا رائدًا في صحراء ناميب الأنجولية، من خلال الكشف عن مجموعات يعتقد أنها اختفت قبل 50 عامًا. وجدت الدراسة التي أجراها فريق من مركز الأبحاث في التنوع البيولوجي والموارد الجينية (CIBIO، جامعة بورتو) ومركز الدراسات في الصحراء (CEDO) مجتمعات مثل الكويبي وآخر المتحدثين بلغة النقر كوادي. ومن خلال تحليل الحمض النووي، تمكن الباحثون من الكشف عن سلالة ما قبل البانتو الفريدة الخاصة بصحراء ناميب. تلقي هذه النتيجة الضوء على التاريخ المعقد للهجرات والاتصال في جنوب إفريقيا.

تتمتع أفريقيا، باعتبارها مسقط رأس الإنسان الحديث، بأعلى مستوى من التنوع الجيني. على الرغم من أن أبحاث الحمض النووي قد وفرت نظرة ثاقبة للإطار الجيني للقارة قبل ظهور الزراعة، إلا أن التحديات المتعلقة بحفظ الحمض النووي قد حدت من الفهم الشامل. للتغلب على هذه المشكلة، انطلق فريق البحث في رحلة إلى صحراء ناميب الأنغولية، على أمل العثور على أدلة في المجموعات السكانية الحديثة.

نجح الفريق في تحديد موقع المجموعات التي يُعتقد أنها اختفت منذ أكثر من 50 عامًا. وكان من بينهم الكويبي، وهي مجموعة رعوية تتحدث لغة الكوادي، وهي لغة النقر. أجرت آن ماريا فيهن، عالمة لغوية من CIBIO، مقابلة مع من قد يكونا آخر متحدثين بلغة كوادي وأوضحت أن لغات خوي كوادي مرتبطة بهجرة ما قبل التاريخ للرعاة من شرق إفريقيا.

اتصل الباحثون أيضًا بالمجموعات الناطقة بلغة البانتو والمجتمعات المهمشة المرتبطة بتقاليد البحث عن الطعام. ومن خلال دراستهم، وجد الفريق أن سكان ناميب الأنجوليين يتميزون وراثيًا عن غيرهم من السكان المعاصرين، كما أنهم منظمون بشكل كبير فيما بينهم. يحتفظ أحفاد المتحدثين باللغة الكوادية والمجتمعات المهمشة بأصول فريدة من ما قبل البانتو لا توجد إلا في سكان صحراء ناميب.

لا يوفر هذا البحث الرائد نظرة ثاقبة للبنية الجينية للقارة الأفريقية فحسب، بل يعيد أيضًا بناء تاريخ الاتصال الناتج عن هجرة الرعاة الناطقين بلغة خوي كوادي والمزارعين الناطقين بلغة البانتو إلى الجنوب الأفريقي.

مرجع:

"يكشف التباين على نطاق الجينوم في صحراء ناميب الأنغولية عن أصل فريد من نوعه لما قبل البانتو" بقلم ساندرا أوليفيرا، وآن ماريا فين، وبياتريس أموريم، ومارك ستونكينج، وخورخي روشا، Science Advances.

مصادر:

علم السلف

جامعة برن