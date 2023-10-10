تم إطلاق القمر الصناعي PVCC بنجاح لمراقبة ظروف الغطاء النباتي وتحليل تغير المناخ

حققت شركة Aerospacelab، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ومكتب السياسات العلمية البلجيكي (Belspo)، إنجازًا كبيرًا من خلال إطلاق القمر الصناعي PVCC بنجاح. وتتمثل مهمة هذا القمر الصناعي في توفير بيانات رصد الأرض الهامة لرصد ظروف الغطاء النباتي وتحليل تغير المناخ.

يعد القمر الصناعي PVCC، وهو اختصار لـ "Project for On-Board Autonomy – Vegetation – Companion CubeSat"، جهدًا مشتركًا بين VITO وOIP. تم إطلاقه من ميناء الفضاء الأوروبي في كورو، غيانا الفرنسية، في 9 تشرين الأول/أكتوبر، وتم الاتصال بالقمر الصناعي بعد ساعات قليلة من الإطلاق.

هذا هو القمر الصناعي الثالث الذي طورته شركة Aerospacelab للوصول إلى مداره، وقد تم تصميمه ودمجه بالكامل في منشأتهم البلجيكية. بناءً على نجاح سابقتها، Proba-V، تتمثل مهمة PVCC في التقاط الصور باستخدام جهاز التصوير الطيفي الاحتياطي من القمر الصناعي Proba-V.

سيستفيد أسطول وكالة الفضاء الأوروبية من هذه المهمة التوضيحية، حيث سيقوم بمقارنة أداء حمولة قمر صناعي صغير على منصة cubesat. وسيمكن ذلك من الحصول على صور عالية الجودة للغطاء النباتي للأرض والمساهمة في جمع وتحليل البيانات البيئية الحيوية.

وأعرب بينوا ديبر، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Aerospacelab، عن اعتزازه باختياره كمقاول رئيسي لهذه المهمة. وقال: “لقد عمل فريقنا بلا كلل مع VITO لضمان نجاح هذه المهمة، مما يعزز وتيرة التقدم، مما يؤدي إلى المزيد من الاختراقات المهمة التي ستشكل مستقبل تكنولوجيا الفضاء وتمكن من تطوير حلول أكثر فعالية لمواجهة التحديات. في القطاع."

ومع الإطلاق الناجح للقمر الصناعي PVCC، أصبح لدى مجتمع الفضاء الآن أداة قيمة لرصد وتحليل ظروف الغطاء النباتي وتغير المناخ، ودعم الجهود الرامية إلى فهم تأثيراتها والتخفيف من آثارها.

التعاريف:

- PVCC: مشروع للاستقلالية على متن الطائرة - الغطاء النباتي - Companion CubeSat، وهو قمر صناعي طورته شركة Aerospacelab بالتعاون مع VITO وOIP.

- CubeSat: نوع من الأقمار الصناعية المصغرة يستخدم لأبحاث الفضاء.

– رصد الأرض: جمع المعلومات حول الأنظمة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للأرض باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد.

– التصوير الطيفي: جهاز يقيس شدة الضوء عند أطوال موجية مختلفة، مما يسمح بتوصيف الأجسام أو البيئات بناءً على توقيعها الطيفي.

مصادر:

– معمل الفضاء