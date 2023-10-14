وجدت الدراسة أن الهباء الجوي يسبب تغير المناخ في جبال الهيمالايا

وجدت دراسة حديثة أجراها مختبر الأبحاث الفيزيائية (PRL) التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في أحمد آباد أن الهباء الجوي يلعب دورًا مهمًا في تسخين جبال الهيمالايا. تشير هذه النتيجة إلى أن الهباء الجوي سيظل عاملاً دافعًا حاسمًا وراء تغير المناخ في منطقة هضبة هندو كوش-الهيمالايا-التبت (HKHTP).

وتعد هذه الدراسة، التي استخدمت عمليات الرصد الأرضية وبيانات الأقمار الصناعية وعمليات محاكاة النماذج، الأولى من نوعها التي تدرس تأثير الهباء الجوي على منطقة HKHTP. وتضم المنطقة ثماني دول في جنوب آسيا، بما في ذلك أفغانستان وباكستان والهند والصين وبنغلاديش وبوتان ونيبال. وتتميز بالمناظر الطبيعية المتنوعة وأنماط هطول الأمطار والغطاء النباتي والظروف الاجتماعية والاقتصادية.

ووفقا للدراسة، يساهم الهباء الجوي وحده في أكثر من 50% من إجمالي الاحترار في الغلاف الجوي السفلي عندما يقترن بالغازات الدفيئة. تكون كفاءة التأثير الإشعاعي للهباء الجوي عالية بشكل خاص فوق سهل الغانج الهندي وسفوح جبال الهيمالايا. ووجد الباحثون أن الكفاءة أعلى بمقدار 2-4 مرات في هذه المناطق مقارنة بالمواقع الملوثة الأخرى في جنوب وشرق آسيا بسبب ارتفاع العمق البصري للهباء الجوي وامتصاصه.

تم إجراء البحث بقيادة البروفيسور الكبير إس راماشاندران من PRL، بالتعاون مع معهد أبحاث الاستدامة في ألمانيا. وقد نشرت النتائج مؤخرا في مجلة Science of the Total Environment. وتسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى تمثيل أكثر دقة لخصائص الهباء الجوي، وخاصة الكربون الأسود والهباء الجوي الآخر، في نماذج تقييم المناخ.

وتتوافق الدراسة مع تقرير صدر عام 2019 عن المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال (ICIMOD)، والذي كشف أن منطقة هندو كوش في جبال الهيمالايا ترتفع درجة حرارتها بمعدل أسرع من المتوسط ​​العالمي. إن عواقب هذا الاحترار السريع شديدة، بما في ذلك التراجع المتسارع للأنهار الجليدية، والتغيرات في الدورة الهيدرولوجية، وتغير أنماط هطول الأمطار في المنطقة.

باختصار، يوضح البحث الذي أجراه PRL المساهمة الكبيرة للهباء الجوي في ارتفاع درجة حرارة جبال الهيمالايا. ويؤكد على الضرورة الملحة لمعالجة التدفئة الناجمة عن الهباء الجوي وآثارها المحتملة على منطقة HKHTP.

مصادر:

- الدراسة التي أجراها مختبر الأبحاث الفيزيائية (PRL) التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)

– تقرير المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال (ICIMOD) عن جبال هندوكوش في جبال الهيمالايا