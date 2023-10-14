الهباء الجوي في مناخ الهيمالايا: تسريع تراجع الأنهار الجليدية وتغيير أنماط هطول الأمطار

اكتشف الباحثون أن الهباء الجوي يلعب دورًا مهمًا في التراجع المتسارع للأنهار الجليدية والتغيرات في أنماط هطول الأمطار في منطقة هندو كوش-الهيمالايا-التبت (HKHTP). ويشكل الهباء الجوي أكثر من نصف إجمالي الاحترار في الغلاف الجوي السفلي، بينما تأتي المساهمة المتبقية من الغازات الدفيئة. وأجرى الدراسة علماء من مختبر الأبحاث الفيزيائية في أحمد آباد بالهند ومركز هيلمهولتز بوتسدام وجامعة لايبزيغ في ألمانيا.

ركز الباحثون دراستهم على سهل نهر الجانج الهندي، وسفوح جبال الهيمالايا، وهضبة التبت، وهي مناطق لم تتم دراستها بشكل جيد وتتميز بأنظمة بيئية حساسة ومجموعات سكانية كبيرة معرضة للخطر. ووجدوا أن النماذج المناخية الحالية تقلل من تأثير التسخين والاحترار الناجم عن الهباء الجوي في منطقة HKHTP، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تمثيل أكثر واقعية لخصائص الهباء الجوي في هذه النماذج. ونُشرت النتائج في مجلة Science of The Total Environment.

إن سهل الغانج الهندي، الذي يمتد على أجزاء من باكستان والهند وبنغلاديش ونيبال، ملوث بشدة، حيث تتجاوز قيم العمق البصري للهباء الجوي (AOD) 0.3 في جميع مواقع المراقبة. AOD هو مقياس لتلوث الهواء، حيث تشير القيم الأعلى إلى ظروف ضبابية وانخفاض الرؤية.

واكتشف الباحثون أيضًا أن جزيئات الهباء الجوي الدقيقة، المهيمنة في AOD، تكون أكثر وفرة على ارتفاعات أعلى في سفوح جبال الهيمالايا الوسطى وأكثر امتصاصًا للحرارة بسبب محتواها من الكربون الأسود. ولاحظوا مستويات أعلى من الهباء الجوي الممتص للحرارة فوق العاصمة النيبالية، كاتماندو، طوال فترة الدراسة.

علاوة على ذلك، قرر الباحثون أن التأثير الإشعاعي للهباء الجوي في الغلاف الجوي كان أكثر كفاءة بمقدار 2-4 مرات فوق سهل الغانج الهندي وسفوح جبال الهيمالايا، مع قيم أعلى على ارتفاعات أكبر. وتبين أيضًا أن متوسط ​​معدلات تسخين الهباء الجوي أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه سابقًا، مما يشير إلى أن الهباء الجوي وحده يمكن أن يساهم بأكثر من 50% من إجمالي الاحترار في المنطقة.

استخدم هذا التحليل الرائد عمليات الرصد الأرضية وبيانات الأقمار الصناعية وعمليات محاكاة النماذج، مما يوفر فهمًا شاملاً لدور الهباء الجوي في مناخ الهيمالايا. تؤكد النتائج على الحاجة إلى مزيد من البحث وتمثيل أكثر دقة لخصائص الهباء الجوي في النماذج المناخية للتنبؤ بشكل أفضل ومعالجة تأثير الهباء الجوي على تغير المناخ في منطقة HKHTP.

مصادر:

– الهباء الجوي يسخن مناخ الهيمالايا، ويسرع تراجع الأنهار الجليدية: دراسة (مقال مصدر)

– مجلة علم البيئة الشاملة