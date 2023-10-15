الهباء الجوي في جبال الهيمالايا: محرك مهم لتغير المناخ

وجد الباحثون أن الهباء الجوي يساهم بشكل كبير في التراجع المتسارع للأنهار الجليدية والتغيرات في أنماط هطول الأمطار فوق منطقة هندو كوش-الهيمالايا-التبت (HKHTP). ويشكل الهباء الجوي، إلى جانب الغازات الدفيئة، أكثر من نصف إجمالي ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي السفلي في المنطقة. وتسلط الدراسة التي أجراها باحثون من مختبر الأبحاث الفيزيائية في أحمد آباد ومركز هيلمهولتز بوتسدام وجامعة لايبزيغ في ألمانيا، الضوء على الحاجة إلى تمثيل أكثر واقعية لخصائص الهباء الجوي في النماذج المناخية.

وركز الباحثون على تركيزات الهباء الجوي وكمية الحرارة الممتصة عبر عدة مواقع في سهل الغانج الهندي، وسفوح جبال الهيمالايا، وهضبة التبت. تعد هذه المناطق، التي لم تتم دراستها بشكل جيد، موطنًا لأنظمة بيئية حساسة ومجموعات سكانية معرضة للخطر. وجدت الدراسة أن الهباء الجوي سيظل على الأرجح عاملاً رئيسياً في تغير المناخ في منطقة HKHTP.

إن سهل الغانج الهندي، الذي يغطي أجزاء من باكستان والهند وبنغلاديش ونيبال، ملوث بشدة ومكتظ بالسكان. تم تحديد العمق البصري للهباء الجوي (AOD) في هذه المنطقة بأكثر من 0.3، مما يشير إلى ارتفاع مستويات تلوث الهواء. وفي كاتماندو، عاصمة نيبال الواقعة في سفوح جبال الهيمالايا، وُجد أن الهباء الجوي العالي الامتصاص للحرارة كان موجودًا خلال معظم فترة الدراسة.

واكتشف الباحثون أيضًا أن التأثير الإشعاعي للهباء الجوي في الغلاف الجوي كان أكثر كفاءة بمقدار 2-4 مرات فوق سهل الغانج الهندي وسفوح جبال الهيمالايا، مع قيم أعلى على الارتفاعات المرتفعة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع AOD وامتصاص حرارة الهباء الجوي. وكان المتوسط ​​السنوي لمعدلات تسخين الهباء الجوي أعلى بكثير من القيم المبلغ عنها سابقًا، مما يشير إلى أن الهباء الجوي وحده يمكن أن يمثل أكثر من 50 في المائة من إجمالي الاحترار، مع مساهمة غازات الدفيئة في الباقي.

توفر هذه الدراسة، التي جمعت بين الملاحظات الأرضية وبيانات الأقمار الصناعية وعمليات محاكاة النماذج، رؤى جديدة حول تأثير الهباء الجوي على مناخ الهيمالايا. ويؤكد على أهمية التمثيل الدقيق لخصائص الهباء الجوي في النماذج المناخية من أجل فهم أفضل وتخفيف آثار تغير المناخ في المنطقة.

مصادر:

– علم البيئة الشاملة: [أدخل عنوان URL المصدر]

– مختبر البحوث الفيزيائية، أحمد آباد

– مركز هيلمهولتز بوتسدام

– جامعة لايبزيغ، ألمانيا