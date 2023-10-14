الهباء الجوي في منطقة الهيمالايا: محرك رئيسي لتغير المناخ

وجد الباحثون أن الهباء الجوي يلعب دورًا مهمًا في تسخين مناخ جبال الهيمالايا ويساهم في التراجع المتسارع للأنهار الجليدية في المنطقة. وفي دراسة مشتركة أجراها مختبر البحوث الفيزيائية في أحمد أباد، الهند، ومركز هيلمهولتز بوتسدام وجامعة لايبزيغ في ألمانيا، تم اكتشاف أن الهباء الجوي وحده مسؤول عن أكثر من 50% من إجمالي ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي السفلي للمنطقة. والباقي يأتي من الغازات الدفيئة.

أجرى الباحثون ملاحظات حول تركيزات الهباء الجوي وامتصاص الحرارة عبر مواقع مختلفة في سهل الغانج الهندي، وسفوح جبال الهيمالايا، وهضبة التبت. وهذه المناطق، التي تعد موطنا لأنظمة بيئية حساسة وأعداد كبيرة من السكان، لم تتم دراستها بشكل جيد نسبيا من حيث تأثير الهباء الجوي على تغير المناخ.

أبرزت الدراسة أن النماذج المناخية الحالية تقلل من أهمية التدفئة والكفاءة والاحترار الناجم عن الهباء الجوي في منطقة هضبة هندو كوش والهيمالايا والتبت (HKHTP). هناك حاجة إلى تمثيل أكثر واقعية لخصائص الهباء الجوي في هذه النماذج لتقييم تأثيرها بدقة.

يعتبر سهل الجانج الهندي، الذي يشمل أجزاء من باكستان والهند وبنغلاديش ونيبال، منطقة صناعية كثيفة ومكتظة بالسكان. تم التأكد من أن مستويات تلوث الهواء في المنطقة مرتفعة، حيث تجاوز العمق البصري للهباء الجوي (AOD) 0.3 في جميع مواقع المراقبة. AOD هو مقياس لتلوث الهواء، وتشير القيم الأعلى من 0.1 إلى ظروف ضبابية.

ووجد الباحثون أيضًا أن الارتفاعات الأعلى في سفوح جبال الهيمالايا الوسطى تحتوي على جزيئات هباء أكثر دقة، والتي يهيمن عليها الكربون الأسود ولها قدرة أكبر على امتصاص الحرارة. وتبين أن التأثير الإشعاعي للهباء الجوي في الغلاف الجوي يكون أكثر كفاءة بمقدار 2-4 مرات فوق سهل الغانج الهندي وسفوح جبال الهيمالايا، خاصة عند الارتفاعات الأعلى.

وخلصت الدراسة إلى أن الهباء الجوي وحده يمكن أن يمثل أكثر من 50% من إجمالي ظاهرة الاحتباس الحراري في المنطقة، بينما تساهم الغازات الدفيئة في الباقي. ويقدم هذا التحليل، الذي شمل عمليات الرصد الأرضية، وبيانات الأقمار الصناعية، وعمليات محاكاة النماذج، رؤى قيمة حول دور الهباء الجوي في تغير المناخ.

مصادر:

- دراسة أجراها باحثون من مختبر الأبحاث الفيزيائية ومركز هيلمهولتز بوتسدام وجامعة لايبزيغ، ونشرت في مجلة Science of The Total Environment