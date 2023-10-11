كشفت دراسة أن الأهباء الجوية تعمل على تسخين جبال الهيمالايا، مما يساهم في تغير المناخ وأنماط الرياح الموسمية

وجدت دراسة جديدة أجراها علماء هنود وألمان أن الهباء الجوي يؤدي إلى تسخين جبال الهيمالايا بشكل كبير، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على تغير المناخ وأنماط الرياح الموسمية في المنطقة. سلطت الدراسة، التي تضمنت ملاحظات أرضية وبيانات الأقمار الصناعية وعمليات محاكاة النماذج، الضوء على كفاءة التأثير الإشعاعي العالية للهباء الجوي (ARFE) فوق سهول الغانج الهندية (IGP) وسفوح جبال الهيمالايا. وقد وجد أن متوسط ​​ARFE أعلى بمقدار 2-4 مرات في هذه المنطقة مقارنة بالمواقع الملوثة الأخرى في جنوب وشرق آسيا.

الهباء الجوي عبارة عن جسيمات صلبة دقيقة أو قطرات سائلة معلقة في الغلاف الجوي، والتي يمكن أن تكون ذات أصل طبيعي أو من صنع الإنسان. وأشار الباحثون إلى أن الاحترار الناجم عن الهباء الجوي والذي لوحظ في الارتفاعات العالية لجبال الهيمالايا يزيد من درجات حرارة الهواء، ويسرع تراجع الأنهار الجليدية، ويؤثر على الدورة الهيدرولوجية وأنماط هطول الأمطار. وأكدت الدراسة أن هذه التغيرات لها عواقب كبيرة على الرياح الموسمية الصيفية في آسيا وذوبان الثلوج الجليدية.

تعد منطقة الهيمالايا، بما في ذلك هضبة هندو كوش-الهيمالايا-التبت (HKHTP)، موطنًا لأكبر كتلة جليدية خارج المنطقتين القطبيتين في القطب الجنوبي والقطب الشمالي. يتأثر التراجع الملحوظ للأنهار الجليدية في هذه المنطقة باحترار الغلاف الجوي الناجم عن الهباء الجوي وترسب الهباء الجوي الكربوني الممتص للضوء على الثلج والجليد. وحذر الباحثون من أن هذا التراجع السريع للأنهار الجليدية سيكون له آثار سلبية على إمدادات المياه في جنوب وشرق آسيا، مما يؤثر على الدورة الهيدرولوجية الإقليمية.

تسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث وفهم تأثير الهباء الجوي على مناخ الهيمالايا والآثار الأكبر على تغير المناخ والموارد المائية في المنطقة. ويؤكد على أهمية الحد من انبعاثات الهباء الجوي وتخفيف آثار تغير المناخ لحماية النظم البيئية الهشة والسكان في منطقة HKHTP.

مصادر:

– خدمة تريبيون الإخبارية