حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

كشفت دراسة أن الأهباء الجوية تعمل على تسخين جبال الهيمالايا، مما يساهم في تغير المناخ وأنماط الرياح الموسمية

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 11، 2023
كشفت دراسة أن الأهباء الجوية تعمل على تسخين جبال الهيمالايا، مما يساهم في تغير المناخ وأنماط الرياح الموسمية

وجدت دراسة جديدة أجراها علماء هنود وألمان أن الهباء الجوي يؤدي إلى تسخين جبال الهيمالايا بشكل كبير، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على تغير المناخ وأنماط الرياح الموسمية في المنطقة. سلطت الدراسة، التي تضمنت ملاحظات أرضية وبيانات الأقمار الصناعية وعمليات محاكاة النماذج، الضوء على كفاءة التأثير الإشعاعي العالية للهباء الجوي (ARFE) فوق سهول الغانج الهندية (IGP) وسفوح جبال الهيمالايا. وقد وجد أن متوسط ​​ARFE أعلى بمقدار 2-4 مرات في هذه المنطقة مقارنة بالمواقع الملوثة الأخرى في جنوب وشرق آسيا.

الهباء الجوي عبارة عن جسيمات صلبة دقيقة أو قطرات سائلة معلقة في الغلاف الجوي، والتي يمكن أن تكون ذات أصل طبيعي أو من صنع الإنسان. وأشار الباحثون إلى أن الاحترار الناجم عن الهباء الجوي والذي لوحظ في الارتفاعات العالية لجبال الهيمالايا يزيد من درجات حرارة الهواء، ويسرع تراجع الأنهار الجليدية، ويؤثر على الدورة الهيدرولوجية وأنماط هطول الأمطار. وأكدت الدراسة أن هذه التغيرات لها عواقب كبيرة على الرياح الموسمية الصيفية في آسيا وذوبان الثلوج الجليدية.

تعد منطقة الهيمالايا، بما في ذلك هضبة هندو كوش-الهيمالايا-التبت (HKHTP)، موطنًا لأكبر كتلة جليدية خارج المنطقتين القطبيتين في القطب الجنوبي والقطب الشمالي. يتأثر التراجع الملحوظ للأنهار الجليدية في هذه المنطقة باحترار الغلاف الجوي الناجم عن الهباء الجوي وترسب الهباء الجوي الكربوني الممتص للضوء على الثلج والجليد. وحذر الباحثون من أن هذا التراجع السريع للأنهار الجليدية سيكون له آثار سلبية على إمدادات المياه في جنوب وشرق آسيا، مما يؤثر على الدورة الهيدرولوجية الإقليمية.

تسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث وفهم تأثير الهباء الجوي على مناخ الهيمالايا والآثار الأكبر على تغير المناخ والموارد المائية في المنطقة. ويؤكد على أهمية الحد من انبعاثات الهباء الجوي وتخفيف آثار تغير المناخ لحماية النظم البيئية الهشة والسكان في منطقة HKHTP.

مصادر:
– خدمة تريبيون الإخبارية

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

علوم

كيفية تصوير كسوف الشمس باستخدام هاتفك الذكي

أكتوبر 12، 2023 مامفو بريشيا
علوم

اكتشف علماء الفلك نجومًا شابة في مجموعة محيرة بالقرب من الثقب الأسود الهائل

أكتوبر 12، 2023 روبرت أندرو
علوم

يقترح بحث جديد أن التجارب الواعية تبدأ في أواخر الحمل

أكتوبر 12، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

كيفية تصوير كسوف الشمس باستخدام هاتفك الذكي

أكتوبر 12، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

اكتشف علماء الفلك نجومًا شابة في مجموعة محيرة بالقرب من الثقب الأسود الهائل

أكتوبر 12، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

يقترح بحث جديد أن التجارب الواعية تبدأ في أواخر الحمل

أكتوبر 12، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

هندسة الفونون: توسيع نطاق الليزر إلى ما هو أبعد من طيف الإسفار

أكتوبر 12، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات