يمكن لتقنية التقاط الهواء أن تفتح الباب أمام استكشاف النظام الشمسي الخارجي

نجحت وكالات الفضاء في استخدام تقنية التقاط الهواء لإبطاء المركبات الفضائية أثناء دخولها الغلاف الجوي لكوكبي الزهرة والمريخ. الآن، تستكشف سلسلة من الأبحاث الحديثة التي كتبها أثول براديبكومار جيريجا، وهو طالب دكتوراه سابق في جامعة بوردو، إمكانية استخدام هذه التقنية لعوالم النظام الشمسي الخارجي مثل كوكب المشتري، وتيتان، وأورانوس، ونبتون.

يوضح جيريجا أن الالتقاط الجوي يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص لاستكشاف عمالقة الجليد أورانوس ونبتون، لأنه يقلل بشكل كبير من كمية وقود الصواريخ المطلوبة للمهمة. وهذا مهم لأن العمالقة الجليدية تقع بعيدًا عن الأرض، مما يتطلب سرعات عالية للوصول إليها، وهذا بدوره يتطلب المزيد من الوقود الدافع. وباستخدام الغلاف الجوي للكوكب لإبطاء المركبة الفضائية، يمكن تقليل وزن الوقود الدافع المطلوب بشكل كبير.

على الرغم من أن فكرة استخدام السحب الجوي لإبطاء المركبة الفضائية قد تبدو محفوفة بالمخاطر، إلا أن العديد من الأوراق البحثية تدعم جدواها وفوائدها. درس جيريجا طريقتين للكبح الهوائي في النظام الشمسي الخارجي: تعديل الرفع وتعديل السحب. يوفر تعديل الرفع مزيدًا من التحكم ولكنه يتطلب المزيد من الوقود الدافع، مما يحد من سعة الحمولة الصافية للمركبة الفضائية. يعتمد تعديل السحب على الاحتكاك مع جزيئات الهواء لإبطاء المركبة الفضائية ويوفر تحكمًا أقل ولكنه يمكن أن يوفر رحلة أسرع.

وقد دعت الأهداف الأساسية المبينة في المسح العقدي إلى إرسال مهمة مدارية لأورانوس في السنوات القادمة. على الرغم من عدم وجود ضمانات، فإن دراسة استخدام تقنية الالتقاط الجوي للعمالقة الجليدية توفر رؤية قيمة للبعثات المستقبلية المحتملة وتحسن فهمنا لاستكشاف الفضاء.

المصادر: arXiv.org، Acta Astronautica، Journal of Spaceflight and Rockets.