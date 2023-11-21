الأبحاث والعمليات الجديدة تحتل مركز الصدارة في محطة الفضاء الدولية

لا تزال محطة الفضاء الدولية (ISS) مركزًا للأبحاث والعمليات الرائدة حيث تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها منذ إطلاق وحدتها الأولى، "زاريا". على مر السنين، كانت محطة الفضاء الدولية بمثابة منصة للتعاون الدولي في استكشاف الفضاء، مما سمح لأطقم رواد الفضاء ورواد الفضاء بالتناوب بإجراء تجارب علمية والتقدم التكنولوجي.

البحوث الطبية الحيوية وفحوصات العين

وفي يوم الاثنين، ركز القائد أندرياس موجينسن، إلى جانب مهندسي الطيران لورال أوهارا، وياسمين مغبيلي، وساتوشي فوروكاوا، على أبحاث الطب الحيوي. لقد أجروا فحوصات العين باستخدام الموجات فوق الصوتية وشاركوا في فحوصات العين المجدولة في وحدة مختبر كولومبوس. تعتبر هذه الاختبارات ضرورية لفهم تأثيرات السفر طويل الأمد إلى الفضاء على رؤية رواد الفضاء.

تدريب وصيانة التنين على التحمل

تدرب القائد موجنسن ولورال أوهارا التابع لناسا على إجراءات الإنزال والهبوط للمركبة الفضائية SpaceX Dragon Endurance. قاموا أيضًا بتفريغ مجموعات الإمدادات الطبية وأداء مهام الصيانة على المركبة الفضائية للطاقم.

علم النبات الفضائي ودراسات الجاذبية الخلوية

ساهم لورال أوهارا في دراسة علم النبات الفضائي التي تهدف إلى تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بين أفراد القبائل. تم تعريض البذور المقدمة من قبيلة تشوكتاو في أوكلاهوما إلى الجاذبية الصغرى لعدة أشهر لدراسة آثار الفضاء على نمو النبات. وفي الوقت نفسه، أجرى ساتوشي فوروكاوا بحثًا حول كيفية استشعار الخلايا للجاذبية من خلال مراقبة العينات تحت المجهر. هذه الدراسة لها آثار على فهم سلوك الخلية في بيئات الجاذبية الصغرى.

أنشطة رواد الفضاء الروس

وفي قسم روسكوزموس من محطة الفضاء الدولية، قام أوليغ كونونينكو بفحص أنظمة وحدة العلوم ناوكا، بينما قام نيكولاي تشوب بمراقبة نشاط القلب وأداء مهام الصيانة على مجاري الهواء. ارتدى كونستانتين بوريسوف قبعة مزودة بأجهزة استشعار ومارس تقنيات القيادة على جهاز كمبيوتر، استعدادًا للمهام الكوكبية والروبوتية المستقبلية.

25 عامًا من الإنجازات العلمية

وبينما تحتفل محطة الفضاء الدولية بمرور 25 عامًا على إطلاق وحدتها الأولى، يجدر بنا أن نحتفل بالإنجازات التي تحققت في أبحاث الفضاء والتعاون الدولي. مع أكثر من 3,000 بحث وتحقيق تعليمي أجراها أشخاص من 108 دولة ومنطقة، لعبت محطة الفضاء الدولية دورًا فعالًا في توسيع معرفتنا بالفضاء وإمكاناته للتقدم العلمي.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو الغرض من فحوصات العيون التي يتم إجراؤها على متن محطة الفضاء الدولية؟

يتم إجراء فحوصات العين لفهم تأثيرات السفر طويل الأمد إلى الفضاء على رؤية رواد الفضاء والتأكد من صحتهم ورفاهيتهم أثناء مهمتهم.

2. ما أهمية أبحاث علم النبات الفضائي؟

تساعدنا أبحاث علم النبات الفضائي على فهم كيفية تكيف النباتات ونموها في بيئات الجاذبية الصغرى. تعتبر هذه المعرفة ضرورية لاستدامة البعثات الفضائية المستقبلية، مثل السفر إلى الفضاء لفترات طويلة والاستعمار خارج كوكب الأرض.

3. ما هي بعض إنجازات محطة الفضاء الدولية؟

استضافت محطة الفضاء الدولية أكثر من 3,000 بحث وتحقيق تعليمي من أشخاص في 108 دولة ومنطقة. كما كان بمثابة منصة للتعاون الدولي في استكشاف الفضاء، وتعزيز فهمنا لمختلف المجالات العلمية وتمهيد الطريق للبعثات الفضائية المستقبلية.

4. كيف ساهمت محطة الفضاء الدولية في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؟

لقد لعبت محطة الفضاء الدولية دورًا فعالًا في تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) من خلال إشراك الطلاب والمعلمين في أبحاث وتجارب الفضاء الواقعية. إنه يلهم الجيل القادم من العلماء والمهندسين لمتابعة وظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.