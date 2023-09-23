يكشف التحليل المقارن للخلايا البشرية الشبيهة بالخلايا الثمانية والأجنة عن رؤى قيمة

لقد ناضل العلماء منذ فترة طويلة لدراسة الملامح الجينية ونشاط الجينات في التطور البشري المبكر بسبب المخاوف الأخلاقية ونقص النماذج المعملية. ومع ذلك، فقد حققت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة تشيبا، ومعهد كارولينسكا، وجامعة هلسنكي تقدما كبيرا في هذا المجال.

ركز الباحثون على مرحلة محددة من التطور الجنيني تسمى تنشيط الجينوم الجنيني (EGA)، والتي تمثل بداية نشاط الجينات الخاصة بالأجنة. في حين أن بعض المعرفة حول EGA موجودة في الفئران، إلا أن فهمها في البشر كان أمرًا صعبًا. وهنا يصبح إنشاء نماذج الخلايا التي تحاكي الأجنة البشرية أمرًا بالغ الأهمية.

لتمكين البحث حول هذا الموضوع، طورت خمس مجموعات مختلفة من الباحثين "خلايا بشرية تشبه الخلايا الثمانية" (8CLCs) باستخدام طرق مختلفة. هذه الخلايا مشتقة من الخلايا الجذعية البشرية متعددة القدرات (hPSCs) وتشبه إلى حد كبير مرحلة الجنين المكونة من 8 خلايا. استخدمت كل مجموعة بحثية طرقًا مختلفة لإنشاء 8CLCs، والتي تم تأكيدها باستخدام تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA) أحادي الخلية.

في دراستهم، قارن العلماء النشاط الجيني لهذه الخلايا 8CLC المزروعة في المختبر مع نشاط الأجنة البشرية الفعلية. قاموا بدمج البيانات الوراثية من 8CLCs مع معلومات من مجموعتين من الأجنة، تغطي إحداهما مرحلة الخلايا الثمانية حتى اليوم السابع من تطور الجنين والأخرى توفر بيانات عن الخلايا والأجنة الأكثر نضجًا. ألقى هذا التحليل الشامل الضوء على أوجه التشابه والاختلاف بين 8CLCs والأجنة.

ويأمل الباحثون أن تحفز هذه النتائج على إجراء المزيد من الأبحاث حول تطور الجنين البشري المبكر. وسلط الدكتور يوشيهارا، أحد المؤلفين الرئيسيين، الضوء على مزايا استخدام نماذج الخلايا المزروعة في المختبر، قائلاً: "تسمح لنا هذه النماذج بدراسة بداية حياة الإنسان دون مخاوف أخلاقية والتغلب على القيود المفروضة على ندرة العينات في البحث".

تمثل هذه الدراسة خطوة كبيرة نحو إزالة الغموض عن تعقيدات التطور الجنيني البشري المبكر. المعرفة المكتسبة من هذا البحث تحمل إمكانات تحويلية في مجالات الطب التجديدي والبيولوجيا التنموية.

المرجع مجلة:

ماساهيتو يوشيهارا، جوها كيري. الاختلافات النسخية بين الخلايا البشرية الشبيهة بـ 8 خلايا المعاد برمجتها بطرق مختلفة. تقارير الخلايا الجذعية. دوى: 10.1016/j.stemcr.2023.06.009.

المصدر: جامعة شيبا، معهد كارولينسكا، وجامعة هلسنكي.