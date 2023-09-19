النهوض بحماية الطيور المائية الساحلية في الصين: التقدم المحرز في السياسات والتحديات

تسلط مراجعة حديثة نشرت في مجلة Avian Research بقلم Zhijun Ma وزملاؤه الضوء على التقدم والتحديات في الحفاظ على الطيور المائية الساحلية في الأراضي الرطبة الساحلية في الصين. تعد الأراضي الرطبة الساحلية أنظمة بيئية مهمة تساهم في دورة الكربون، والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، وسبل العيش المحلية، ودعم التنوع البيولوجي. تشير الطيور المائية، على وجه الخصوص، إلى صحة الأراضي الرطبة وتكون بمثابة الأنواع الرئيسية لجهود الحفظ.

تلعب الأراضي الرطبة الساحلية في الصين دورًا حاسمًا في التكاثر والهجرة والموائل الشتوية لعشرات الملايين من الطيور المائية. ومع ذلك، أدت مشاريع استصلاح الأراضي واسعة النطاق إلى انخفاض أعداد الطيور المائية. بذلت الحكومة الصينية جهودًا واستثمارات كبيرة في الحفاظ على الأراضي الرطبة الساحلية في السنوات الأخيرة، لكن فعالية هذه التدابير وأي ثغرات موجودة لا تزال غير واضحة.

تسلط الدراسة الضوء على التقدم المحرز في تشريعات الحفظ واللوائح وخطط العمل على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تحسين فعالية السياسات وإشراك أصحاب المصلحة. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من القضايا الملحة لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بحفظ الموائل وإدارتها. وتشمل هذه استعادة الأراضي الرطبة الساحلية، والسيطرة على الأنواع الغازية مثل Spartina Alterniflora، وإدارة التلوث البيئي، وتحسين جودة الموائل الاصطناعية.

يؤكد المؤلفون على أهمية حماية الأراضي الرطبة الطبيعية للمد والجزر وتحسين جودة الموائل، خاصة بالنسبة للطيور المائية الساحلية التي تعتمد بشكل كبير على موائل المد والجزر. ويوصون بمراقبة الملوثات بشكل منتظم، ونماذج اقتصادية صديقة للبيئة، وفرض قيود على المواد الكيميائية الزراعية والمضادات الحيوية في المناطق الساحلية للتخفيف من آثار النشاط البشري ومعالجة الصراعات بين البشر والطيور.

حددت الحكومة المركزية الصينية هدفا طموحا للقضاء على غزو سبارتينا على طول الساحل بحلول عام 2022. وتشمل التحديات التي تواجه تحقيق هذا الهدف تصميم أساليب تتناسب مع الظروف الإقليمية، وتخفيف آثار المشروع على البيئة المحلية والتنوع البيولوجي، ومنع إعادة غزو سبارتينا في المستقبل. يعد الاستعادة السريعة للموائل بعد القضاء على سبارتينا أمرًا بالغ الأهمية لإنشاء موائل مناسبة للطيور المائية.

يعتقد المؤلفون أن هناك فرصًا لمواصلة تحسين الحفاظ على الطيور المائية وحماية الأراضي الرطبة الساحلية في الصين من خلال اتخاذ القرارات والإجراءات القائمة على الأدلة. هناك حاجة إلى أساليب قائمة على العلم لمواجهة التحديات وضمان الحفاظ على الطيور المائية الساحلية وموائلها على المدى الطويل.

مصادر:

زيجون ما وآخرون، الإنجازات والتحديات والتوصيات المتعلقة بالحفاظ على الطيور المائية في الأراضي الرطبة الساحلية في الصين، أبحاث الطيور (2023).

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