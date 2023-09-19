راناتيك تبني أجهزة معالجة الإشارات لمرصد مصفوفة الكيلومتر المربع

تم اختيار شركة راناتيك، إحدى الشركات التابعة لمجموعة قمكوم والمورد الرائد لمعدات الاختبار والقياس لتطبيقات الترددات اللاسلكية والميكروويف، من قبل شركة قمكوم للأبحاث والتكنولوجيا لبناء أجهزة معالجة الإشارات المتقدمة لمرصد مصفوفة الكيلومتر المربع (SKAO). SKAO هي منظمة حكومية دولية تعمل على بناء أقوى التلسكوبات الراديوية في العالم في أستراليا وجنوب أفريقيا.

سيتم استخدام تلسكوبات SKAO في مجموعة متنوعة من الدراسات بما في ذلك استكشاف الكون المبكر، وتكوين النجوم والمجرات، والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض. سيكون دور Ranatec في المشروع هو دمج واستكمال مجموعة من الحلول الرئيسية للتلسكوبات.

يعد هذا التعيين إنجازًا كبيرًا لشركة Ranatec، لأنه لا يعرض خبرتها في إدارة الإشارات فحسب، بل يعزز أيضًا مكانتها كمزود للحلول الجاهزة للتطوير والإنتاج. ومن شأن التعاون بين راناتيك وقمكوم للأبحاث والتكنولوجيا أن يعزز قدرتهم على تحويل الأفكار والابتكارات إلى حلول حقيقية.

وأشاد بينجت مونتر، مدير المشروع في شركة قمكوم، بسجل شركة راناتيك الحافل في تقديم الحلول المبتكرة وخبرتها في تصنيع معدات الاختبار والقياس المتخصصة. وذكر أن مشاركة Ranatec ستكون جزءًا لا يتجزأ من تجميع واختبار نظام استقبال التغذية الرقمية المتقدم لمشروع SKAO.

تعد مهمة شركة قمكوم SKAO جزءًا من تعاون دولي أوسع يمتد حتى عام 2027. وتتولى شركة قمكوم مسؤولية دمج المكونات من الموردين الآخرين في النظام الرئيسي. يتضمن المشروع أيضًا التعاون مع مرصد أونسالا الفضائي وجامعة تشالمرز للتكنولوجيا، وهما لاعبان رئيسيان في بناء تلسكوبات SKAO.

تعتبر Ranatec هذه الفرصة فرصة فريدة للنمو وفرصة للعمل جنبًا إلى جنب مع قادة ذوي رؤية في مجال التكنولوجيا السويدية وأبحاث الفضاء. تتشرف الشركة باختيارها لهذا المشروع المرموق وتتطلع إلى المساهمة في نجاح مرصد SKAO.

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