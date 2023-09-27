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التصوير المتقدم يكشف عن محتويات الجهاز الهضمي لثلاثية الفصوص عمرها 465 مليون سنة

Byروبرت أندرو

سبتمبر 27، 2023
التصوير المتقدم يكشف عن محتويات الجهاز الهضمي لثلاثية الفصوص عمرها 465 مليون سنة

استخدم علماء الحفريات من جامعة تشارلز في براغ تقنيات تصوير متقدمة لدراسة محتويات الأمعاء المحفوظة لثلاثية الفصوص عمرها 465 مليون سنة. يقدم البحث، الذي نشر في مجلة Nature، رؤى قيمة حول بيئة ثلاثيات الفصوص ودورها في النظم البيئية القديمة.

تم اكتشاف ثلاثية الفصوص المتحجرة منذ أكثر من قرن من قبل أحد جامعي التحف الخاصة وتم وضعها في متحف بي هوراك في بلسن. لم يدرك علماء الحفريات حتى وقت قريب الأهمية المحتملة لقطع القذائف المرئية في صندوق ثلاثي الفصوص. وباستخدام التصوير المقطعي السنكروتروني، وهو أداة تصوير قوية غير مدمرة، تمكن الباحثون من فحص شظايا القشرة في الأمعاء بدقة عالية.

كان ثلاثي الفصوص، المسمى Bohemolichas incola، يحتوي على جهاز هضمي مليء بالأصداف الجيرية وشظايا من اللافقاريات البحرية المختلفة، بما في ذلك الصدفيات وذوات الصدفتين وشوكيات الجلد. ويقترح الباحثون أن هذا ثلاثي الفصوص كان زبالًا انتهازيًا، يتغذى على الحيوانات الميتة أو الحية التي تفككت بسهولة أو كانت صغيرة بما يكفي لابتلاعها كاملة، دون الحاجة إلى رفض الأصداف الصلبة.

ومن المثير للاهتمام أن القشور الجيرية ظلت سليمة وغير متحللة في جميع أنحاء الجهاز الهضمي، مما يشير إلى أنها لم تتعرض لبيئة حمضية. يشير هذا إلى أن أمعاء ثلاثية الفصوص كانت تتمتع ببيئة شبه محايدة أو قلوية قليلاً، وهي سمة لوحظت في القشريات الحديثة وسرطانات حدوة الحصان.

بعد موت ثلاثي الفصوص، تم نبش جثته بواسطة كائنات صغيرة تحفر في الأنسجة الرخوة ولكنها تتجنب الأمعاء. ويعتقد الباحثون أن البيئة الداخلية للجهاز الهضمي ربما كانت ضارة وتحتوي على إنزيمات هضمية نشطة، مما يردع الزبالين. وفي نهاية المطاف، أصبحت بقايا ثلاثية الفصوص مغلفة في "كرة" صلبة في قاع البحر الموحل، مما منع الحيوانات المفترسة من الهروب.

تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية تقنيات التصوير المتقدمة، مثل التصوير المقطعي السنكروتروني، في الكشف عن معلومات جديدة حول الكائنات الحية القديمة. ومن خلال دراسة محتويات الأمعاء المحفوظة لثلاثية الفصوص، اكتسب الباحثون رؤى قيمة حول سلوكها الغذائي وطبيعة النظم البيئية البحرية القديمة.

المصدر: "التصوير المتقدم يكشف عن اللقمة الأخيرة لثلاثية الفصوص عمرها 465 مليون سنة" - جامعة تشارلز

By روبرت أندرو

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