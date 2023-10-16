اكتشف باحثو ولاية بنسلفانيا المجمع عند تقاطعات خلية إلى خلية

استخدم الباحثون في كلية الطب بولاية بنسلفانيا تقنيات تصوير متقدمة لدراسة الأعمال المعقدة للاتصالات الخلوية على مختلف المستويات. انطلاقًا من مراقبة الأمراض، يمكن أن تؤدي هذه الدراسات إلى علاجات جديدة للمرضى الذين يعانون من الأمراض الجلدية والسرطانات والحالات العصبية وغيرها من الاضطرابات.

يركز الفريق بقيادة البروفيسور أندرو كووالشيك، على الأمراض الجلدية النادرة كسياق لدراسة الالتصاق الخلوي. تعد قدرة الخلايا على الاتصال وتكوين الأنسجة أمرًا بالغ الأهمية لوظيفة الأنسجة والأعضاء الطبيعية. يجمع فريق كووالتشيك، الذي يتكون من علماء ما بعد الدكتوراه وطلاب الدراسات العليا والموظفين وأعضاء هيئة التدريس والمتعاونين الدوليين، بين خبراتهم في تصوير الخلايا الحية والتعلم الآلي/العميق لكشف أسرار الاتصالات الخلوية.

تتضمن إحدى اكتشافاتهم الحديثة دراسة الديسموسومات، وهي هياكل الالتصاق الخلوية الحيوية الموجودة في أعضاء مثل الجلد والقلب. كشف الباحثون عن تكوين معقد بين الديسموسومات والشبكة الإندوبلازمية (ER)، وهو نظام غشائي داخل الخلايا يشارك في طي البروتين ونقله. استند هذا الاكتشاف غير المتوقع إلى ملاحظات الأمراض الجلدية النادرة.

استخدم الفريق تقنيات تصوير متقدمة، بما في ذلك وضع العلامات الفلورية وتصوير الخلايا الحية، لتصور مركب ER-desmosome. كما تعاونوا أيضًا مع Janelia Research Campus لاستخدام المجهر الإلكتروني لمسح شعاع الأيونات (FIB-SEM) للحصول على ترتيب ثلاثي الأبعاد عالي الدقة للمجمع.

لعب التعلم الآلي دورًا مهمًا في الدراسة، مما سمح باستعادة الصور وتجزئة بيانات الفحص المجهري. أدت هذه التقنية إلى تسريع عملية معالجة الصور وتقديم عروض تفصيلية لرابطة ER-desmosome.

تشير الأدلة الأولية إلى أن مركب ER-desmosome قد يعمل كجهاز استشعار للضغط، يستجيب لاضطرابات الاتصالات بين الخلايا الخلوية. يتم إجراء المزيد من الدراسات لاستكشاف كيف يمكن هذا المركب الهيكلي الخلايا من الاستجابة للمحفزات الميكانيكية.

لا يسلط هذا البحث الضوء على البيولوجيا الأساسية للاتصالات الخلوية فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على إمكانية الابتكارات الطبية في المستقبل. من خلال الجمع بين خبراء من تخصصات علمية متعددة، تعد كلية الطب بولاية بنسلفانيا في طليعة الباحثين عن تعقيدات الحياة على مختلف المستويات.

مصادر:

- كلية الطب في ولاية بنسلفانيا

– بيولوجيا الخلية الطبيعية