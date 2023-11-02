اكتشف العلماء إمكانات جديدة لتحمل حرارة المرجان من خلال Symbionts

كشف بحث جديد أجراه المعهد الأسترالي للعلوم البحرية (AIMS) وجامعة ملبورن عن حل محتمل لمساعدة الشعاب المرجانية على مقاومة أحداث التبييض الناجمة عن ارتفاع درجات حرارة المحيطات. تكشف الدراسة أن الأجزاء البالغة من أحد الأنواع المرجانية، التي تمت معالجتها بمتكافلات متخصصة متطورة بالحرارة، لديها قدرة متزايدة على تحمل التبييض والتعافي بمعدل أسرع. يوفر هذا الاختراق الأمل لمستقبل جهود ترميم المرجان والحفاظ عليه.

ركزت الدراسات السابقة على الكائنات المتكافلة التي تتحمل الحرارة بشكل طبيعي، لكنها اكتشفت أنه على الرغم من أنها حسنت مقاومة المرجان للحرارة، إلا أن ذلك غالبًا ما كان على حساب النمو. في المقابل، فإن الكائنات المتكافلة المستخدمة في هذا البحث الجديد، والتي تعرضت لدرجات حرارة مرتفعة لمدة عشر سنوات، لم تؤثر على قدرة المرجان على النمو. تشير هذه النتيجة إلى أن التعايش المتطور بالحرارة يمكن أن يكون مصدرًا قيمًا لاستعادة الشعاب المرجانية عبر أنواع المرجان المختلفة ومراحل الحياة.

أثناء الدراسة، تم تزويد شظايا المرجان البالغ من أنواع Galaxea fasccularis، والتي خضعت للتبييض الكيميائي، بالتكافلات التي تطورت بالحرارة. لاحظ العلماء أن الكائنات المتعايشة حافظت على علاقة تكافلية مع الشعاب المرجانية لمدة عامين، مما أدى إلى تعافي أسرع من التبييض وتحسين تحمل الحرارة، دون إعاقة النمو.

وشدد المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور وينج يان تشان، على إمكانات تعايش الطحالب الناتجة عن الحرارة لتحقيق فوائد طويلة المدى في تحمل حرارة المرجان. يوفر استقرار التعايش مع مرور الوقت الأمل في أن يستمر هؤلاء التعايش في تقديم فوائد لمضيفي الشعاب المرجانية لسنوات عديدة قادمة.

يمثل هذا البحث خطوة مهمة إلى الأمام في فهم كيفية تعزيز تحمل الحرارة في الشعاب المرجانية. ستتضمن المرحلة الحرجة التالية من الدراسة تجارب ميدانية خاضعة للرقابة لتحديد ما إذا كان التدخل ناجحًا خارج بيئة المختبر، مع أنواع مرجانية مختلفة وعلى نطاق أوسع.

تسلط النتائج الضوء على أهمية تقليل الانبعاثات والإدارة الفعالة لأنظمة الشعاب المرجانية. إن التدخلات الجديدة، مثل المتعايشين مع الحرارة، لديها القدرة على تعزيز القدرة على تحمل المناخ وبناء القدرة على التحمل في الشعاب المرجانية، مما يزيد في النهاية من فرص بقائها على قيد الحياة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي المتكافلات؟

ج: المتكافلات عبارة عن خلايا صغيرة من الطحالب تعيش داخل الأنسجة المرجانية، وتزود المرجان بالطاقة اللازمة للنمو.

س: كيف تساهم الدراسة في جهود ترميم المرجان؟

ج: تشير الدراسة إلى أن معالجة الشعاب المرجانية البالغة بالتكافلات الناتجة عن الحرارة يمكن أن تعزز قدرتها على تحمل الحرارة وتعزز التعافي بشكل أسرع من التبييض، دون المساس بالنمو.

س: ما هي الخطوة التالية في هذا البحث؟

ج: تتضمن الخطوة التالية إجراء تجارب ميدانية مضبوطة لتحديد ما إذا كان التدخل فعالاً خارج المختبر، مع أنواع مرجانية مختلفة وعلى نطاق أوسع.

س: لماذا من المهم تعزيز تحمل الحرارة المرجانية؟

ج: إن تعزيز تحمل الحرارة المرجانية أمر بالغ الأهمية لحماية الشعاب المرجانية من الآثار الضارة لتغير المناخ، مثل التبييض والوفيات.