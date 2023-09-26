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مهمة Aditya-L1 التابعة لـ ISRO: استكشاف النقطة L1 بين الأرض والشمس

Byروبرت أندرو

سبتمبر 26، 2023
مهمة Aditya-L1 التابعة لـ ISRO: استكشاف النقطة L1 بين الأرض والشمس

أول مهمة شمسية للهند، Aditya-L1، في طريقها إلى نقطة الأرض-الشمس L1، وقد أجرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) تحليلًا للوعي الظرفي بهذا الموقع. نقطة الأرض والشمس L1 هي نقطة لاغرانج، وهي موقع فريد في الفضاء حيث قوة الجاذبية لجسمين ضخمين، في هذه الحالة الشمس والأرض، تساوي بدقة قوة الجذب المركزي المطلوبة لجسم صغير مثل مركبة فضائية للتحرك معهم.

وفقًا لـ ISRO، تعد نقاط لاغرانج مواقع مثالية للمركبات الفضائية لأنها تتطلب الحد الأدنى من تصحيحات المدار والوقود للحفاظ على المدار المطلوب. هناك خمس نقاط لاغرانج لأي مزيج من جسمين مداريين، حيث تكون L1 وL2 وL3 نقاطًا غير مستقرة ديناميكيًا وL4 وL5 نقاطًا مستقرة.

تعتبر نقطة الأرض والشمس L1، على وجه التحديد، مهمة لأنها تقع بين الشمس والأرض، مما يسمح بالمراقبة المستمرة لكلا الجسمين الأساسيين، والتواصل المستمر مع الأرض، ورؤية الأجرام السماوية دون عائق. Aditya-L1، الذي سيكون بمثابة مرصد شمسي حول النقطة L1، سيعمل في "مدار هالو" الذي يتضمن مكون حركة خارج المستوى بالنسبة للشمس والأرض.

تسلط ISRO الضوء على أهمية إجراء تقييمات الاقتراب الوثيق وتحديد مدار المركبات الفضائية في مدار Lagrange Point لضمان السلامة وتجنب الاصطدامات المحتملة مع المركبات الفضائية المجاورة. استخدمت البعثات السابقة، مثل مستكشف الشمس والأرض الدولي (ISEE-3)، ومهمة جينيسيس، ومهمة استعادة الجاذبية والاستعادة الداخلية (GRAIL)، نقطة L1 وساهمت في فهمنا للفضاء والقدرة على مراقبة الفضاء. أحداث الطقس.

تعد نقطة Earth-Sun L1 أيضًا موطنًا للعديد من المركبات الفضائية التشغيلية التي توفر إنذارات مبكرة لأحداث الطقس الفضائي الضارة، وتحمي الأصول الفضائية المدارية والبنية التحتية الأرضية. تخطط ISRO لإجراء تحليل دوري للوعي الظرفي لنقطة L1 بدعم من NASA-JPL.

المصادر: ISRO، ناسا

By روبرت أندرو

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