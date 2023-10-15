المركبة الفضائية الهندية Aditya-L1 تتقدم بسلاسة نحو المهمة

أعلن رئيس منظمة الفضاء والأبحاث الهندية (ISRO) إس سوماناث أن أول مهمة شمسية فضائية للهند، المركبة الفضائية Aditya-L1، تتقدم بسلاسة ومن المتوقع أن تصل إلى Lagrange Point 1 (L1) بحلول منتصف يناير. سيتم وضع المركبة الفضائية في مدار هالة حول L1، الذي يقع على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض في اتجاه الشمس.

تم إطلاق Aditya-L1 من مركز الفضاء Satish Dhawan في 2 سبتمبر، وهو مجهز بسبع حمولات مختلفة لدراسة الشمس بالتفصيل. ستراقب أربع من هذه الحمولات ضوء الشمس، بينما ستقوم الثلاث الأخرى بقياس البلازما والمجالات المغناطيسية. الهدف الأساسي للمهمة هو دراسة الطبقة الخارجية للشمس، والمعروفة باسم الإكليل الشمسي، والتحقيق في العلاقة بين الشمس والأرض.

ومن المقرر إطلاق مهمة Aditya-L1 في مدار هالة حول L1، مما يسمح بالمراقبة المستمرة للشمس دون أن تعيقها الأرض. ستوفر المركبة الفضائية بيانات قيمة عن الأنشطة الشمسية، مثل التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية.

بالإضافة إلى التقدم المحرز في مهمة Aditya-L1، قدم Somanath أيضًا تحديثات حول برنامج Gaganyaan. ستقوم مهمة اختبار المركبة D1، المقرر إجراؤها في 21 أكتوبر، باختبار وإظهار نظام هروب الطاقم، وهو عنصر حاسم في مهمة Gaganyaan. يضمن نظام هروب الطاقم سلامة الطاقم في حالة حدوث أي طارئ أثناء الإطلاق.

وذكر سوماناث أيضًا أن ISRO تهدف إلى إجراء عملية إطلاق واحدة على الأقل كل شهر. بعد إطلاق المركبة التجريبية، من المقرر إطلاق GSLV وSSLV، تليها مهمة Gaganyaan غير المأهولة. ويهدف مشروع جاجانيان إلى إظهار قدرات الهند في مجال رحلات الفضاء البشرية من خلال إطلاق طاقم مكون من ثلاثة أفراد إلى مدار يبلغ طوله 400 كيلومتر في مهمة تستغرق ثلاثة أيام.

بشكل عام، تتقدم المهمات الفضائية الهندية بشكل مطرد، حيث يستعد Aditya-L1 للوصول إلى وجهته وتوفير بيانات رائدة عن الشمس، بينما يتقدم برنامج Gaganyaan نحو هدفه المتمثل في رحلات الفضاء البشرية.

مصادر:

- صحيفة هندوستان تايمز:

– منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO):