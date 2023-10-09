يخضع مرصد الفضاء الشمسي Aditya-L1 الهندي لتصحيح المسار

أكمل أول مرصد فضائي شمسي في الهند، Aditya-L1، بنجاح مناورة تصحيح المسار (TCM) في رحلته نحو Sun-Earth Lagrange Point-1. أجرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) عملية TCM في 6 أكتوبر، بعد مناورة سابقة في 19 سبتمبر. وكان الغرض من TCM هو تصحيح مسار المركبة الفضائية والتأكد من أنها على المسار المقصود نحو إدخال مدار الهالة حول L1.

وأعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن المركبة الفضائية سليمة وفي حالة جيدة بينما تواصل مهمتها نحو وجهتها النهائية، التي تقع على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض. لقد تجاوز Aditya-L1 بالفعل مسافة 9.2 ألف كيلومتر من الأرض، ونجح في الهروب من مجال تأثير الأرض.

ليست هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها ISRO مركبة فضائية خارج نطاق تأثير الأرض. كانت مهمة المريخ المدارية أول مهمة ناجحة من هذا النوع تقوم بها وكالة الفضاء الهندية.

تتضمن رحلة Aditya-L1 إلى L1 المرور عبر Trans-Lagrangian Point-1 (TL1I)، مما يضعها على المسار المؤدي إلى وجهتها النهائية. سيتم تشغيل مقياس المغناطيسية الخاص بالمركبة الفضائية مرة أخرى في الأيام المقبلة أثناء مغامراتها في الفضاء.

نقاط لاغرانج هي مواقع فريدة في الفضاء حيث تتوازن قوى الجاذبية لجسمين ضخمين، مثل الشمس والأرض، بدقة مع قوة الجذب المركزي المطلوبة لجسم صغير مثل المركبة الفضائية للتحرك معهم. على الرغم من أن النقطة L1 غير مستقرة، إلا أنها المدار المفضل لمركبة فضائية مثل Aditya-L1.

قامت ISRO بتطوير برنامج متقدم لتحديد المدار لتتبع مسار Aditya-L1 والتأكد من بقائه في المدار الصحيح طوال مهمته. يعد هذا معلمًا مهمًا لجهود الهند في استكشاف الفضاء، ويفتح الإمكانيات للبعثات المستقبلية لدراسة الأجرام السماوية الأخرى، مثل كوكب الزهرة والكواكب خارج المجموعة الشمسية.

مصادر:

– https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/solar-mission-aditya-l1-undergoes-trajectory-correction/articleshow/86945521.cms