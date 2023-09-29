تتقدم مهمة Aditya L1 الهندية نحو نقطة لاغرانج 1

تشق مهمة Aditya L1 الهندية طريقها عبر الفضاء، وتقترب قليلاً من موطنها الجديد في Lagrange Point 1. وستعمل المركبة الفضائية، التي انطلقت من الهند في 2 سبتمبر، في مدار فريد حول النقطة L1 بين الشمس والأرض، على بعد حوالي 1.5 مليون كيلومترات من الأرض.

نقاط لاغرانج هي مواقع محددة في الفضاء حيث تعادل قوى الجاذبية لجسمين كبيرين قوة الجذب المركزي التي يشعر بها جسم أصغر. تعتبر هذه النقاط مثالية للمركبات الفضائية لأنها تتطلب الحد الأدنى من الوقود لتصحيحات المدار. من بين نقاط لاغرانج الخمس في أي نظام ثنائي الجسم، تعتبر نقطة لاغرانج 1 (L1) ذات أهمية خاصة. تقع بين الشمس والأرض، مما يسمح بالمراقبة المستمرة لكلا الجسمين والمناظر دون عائق للكيانات السماوية الأخرى.

سوف يسافر Aditya L1 في "مدار الهالة" حول النقطة L1 بين الشمس والأرض. ولهذه المدارات حركة ثلاثية الأبعاد ودورية بالنسبة للأجسام الأولية. يضمن حجم المدار إمكانية مراقبة Aditya L1 بشكل مستمر من الأرض، حيث يبدو وكأنه يشكل هالة حول Lagrange Point 1.

الهدف الأساسي للمهمة هو توفير ملاحظات شاملة للغلاف الضوئي للشمس، والكروموسفير، والإكليل. ستنضم Aditya L1 إلى العديد من المركبات الفضائية التشغيلية الأخرى التي احتلت سابقًا نقطة Sun-Earth L1، بما في ذلك مستكشف الشمس والأرض الدولي (ISEE-3)، ومهمة Genesis، وLISA Pathfinder التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والمركبة المدارية القمرية Chang'e 5 الصينية، والمسبار القمري التابع لناسا. مهمة استعادة الجاذبية والانتعاش الداخلي (GRAIL).

تلعب المركبة الفضائية المتمركزة عند النقطة L1 بين الشمس والأرض دورًا حاسمًا في المراقبة وتوفير الإنذارات المبكرة لأحداث الطقس الفضائي الضارة. تعتبر هذه التحذيرات ضرورية لحماية الأصول الفضائية المدارية والبنية التحتية الأرضية. سيساهم Aditya L1 في فهمنا للفضاء وسيمكننا من مراقبة أحداث الطقس الفضائي والتنبؤ بها بشكل أفضل.

على الرغم من المسافات الشاسعة وتناثر السكان في Lagrange Point 1، تخطط ISRO (منظمة أبحاث الفضاء الهندية) لإجراء تقييمات دورية قريبة لـ Aditya L1. وهذا أمر ضروري بسبب عدم اليقين الموضعي الكبير والحساسية للقوى المضطربة الأخرى. بالتعاون مع NASA-JPL، ستضمن هذه التقييمات سلامة المهمة وتمنع أي اقتراب محتمل من المركبات الفضائية المجاورة.

من المتوقع أن يصل Aditya L1 إلى Lagrange Point 1 في 6 يناير 2024.

التعاريف:

– نقطة لاغرانج: موقع في الفضاء حيث تعادل قوى الجاذبية لجسمين كبيرين قوة الجذب المركزي التي يشعر بها جسم أصغر.

- مدار الهالة: مدار حول نقطة لاغرانج له حركة ثلاثية الأبعاد ودورية بالنسبة للأجسام الأولية.

المصادر: الهند اليوم