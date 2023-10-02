مهمة Aditya-L1: المركبة الفضائية الهندية لمراقبة الشمس تفلت من تأثير الأرض

وصلت مهمة Aditya-L1 الهندية، والتي تهدف إلى مراقبة الطبقات الخارجية للشمس، إلى مرحلة مهمة في رحلتها نحو الهروب من "مجال تأثير الأرض". نجحت المركبة الفضائية، التي تحمل اسم إله الشمس الهندوسي، في عبور علامة منتصف الطريق في رحلتها التي تستغرق أربعة أشهر إلى مركز النظام الشمسي، وفقًا لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO).

على مسافة 920,000 كيلومتر (570,000 ميل) من الأرض، تلاشت قوى الجاذبية لكلا الجسمين، مما مكن Aditya-L1 من الدخول في مدار هالة مستقر حول الشمس. يمثل هذا الإنجاز المرة الثانية التي ترسل فيها ISRO مركبة فضائية خارج نطاق تأثير الأرض، وكانت الأولى هي مهمة Mars Orbiter Mission. خطت الهند خطوات كبيرة في مجال استكشاف الفضاء، حيث أصبحت مؤخرًا الدولة الرابعة التي تهبط بنجاح على سطح القمر.

أثناء تقدم مهمة Aditya-L1، واجهت ISRO خيبة الأمل مع فشل المركبة الفضائية Pragyan في الاستيقاظ بعد إيقاف تشغيلها في الليلة القمرية. على الرغم من هذه النكسة، أكد رئيس ISRO إس. سوماناث أن براجيان قد أنجزت المهام المقصودة منها، وستظل المهمة تعتبر ناجحة حتى لو ظلت المركبة غير نشطة.

إنجازات الهند الفضائية جديرة بالملاحظة، حيث أصبحت الدولة أول دولة آسيوية تدور حول المريخ في عام 2014. بالإضافة إلى ذلك، تهدف ISRO إلى إطلاق مهمة مأهولة إلى مدار الأرض خلال العام المقبل. في حين أرسلت الولايات المتحدة ووكالة الفضاء الأوروبية واليابان والصين مجسات لاستكشاف الشمس، فإن مهمة Aditya-L1 التابعة لـ ISRO لديها القدرة على أن تكون أول مهمة تقوم بها دولة آسيوية يتم وضعها في مدار حول أقرب نجم لنا.

مصادر:

– بيان منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO).