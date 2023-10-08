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تقوم ISRO بإجراء تصحيح المسار على المركبة الفضائية Aditya-L1

Byروبرت أندرو

أكتوبر 8، 2023
تقوم ISRO بإجراء تصحيح المسار على المركبة الفضائية Aditya-L1

أجرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) مؤخرًا مناورة تصحيح المسار (TCM) على المركبة الفضائية Aditya-L1، والتي هي حاليًا في طريقها إلى نقطة Lagrangian 1 (L1). تم إجراء TCM في 6 أكتوبر، وأفادت ISRO أن المركبة الفضائية في صحة جيدة وتسير على الطريق الصحيح نحو وجهتها.

كان TCM ضروريًا لتصحيح المسار بعد مناورة Trans-Lagrangian Point 1 (TL1I)، التي جرت في 19 سبتمبر. تمثل مناورة TL1I بداية رحلة المركبة الفضائية التي تستغرق 110 أيام إلى نقطة L1، والتي تقع تقريبًا 1.5 مليون كيلومتر من الأرض. تقع النقطة L1 بين خط الشمس والأرض وتبلغ حوالي 1٪ من المسافة بين الأرض والشمس.

تم إطلاق مهمة Aditya-L1، أول مرصد شمسي في الهند، في 2 سبتمبر، ومنذ ذلك الحين، تتقدم المركبة الفضائية بثبات نحو وجهتها. خلال رحلتها، سيتم تفعيل حمولة مقياس المغناطيسية، التي تم تطويرها في مختبر الأنظمة الكهربائية الضوئية في بنغالورو، لقياس المجالات المغناطيسية بين الكواكب.

وتتوقع ISRO أن يصل Aditya-L1 إلى النقطة L1 بحلول يناير 2024. وتعد هذه المهمة إنجازًا كبيرًا لبرنامج الفضاء الهندي وستساهم في فهمنا للشمس وتأثيرها على طقس الفضاء.

المصدر: ISRO

By روبرت أندرو

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