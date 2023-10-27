فضح: مهمة Aditya-L1 الهندية تسعى لاستخراج الذهب من الشمس

في الآونة الأخيرة، انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يدعي أن الهند تخطط لاستخراج الذهب من الشمس عن طريق إرسال المركبة الفضائية Aditya-L1. دعونا نتعمق في هذا الادعاء ونفحص مدى صحته.
أصول الشمس الكونية والذهب المخفي
تؤدي مجموعة كبيرة من الأحداث الكونية إلى تكوين عناصر ثقيلة، بما في ذلك الذهب، داخل الشمس. على سبيل المثال، عندما يصطدم نجمان نيوترونيان بعيدان، فإنهما يحدثان دمارًا شديدًا وتموجات فضائية. تعتبر هذه الاصطدامات الكونية محفزات للتكوين السريع للعناصر الثقيلة مثل الذهب (المصدر: space.com, nasa.gov).
الذهب الذي لا يمكن الوصول إليه داخل الشمس
في حين أنه من الصحيح أن الشمس تحتوي على ما يقرب من 2.5 تريليون طن من الذهب والعناصر الأخرى، إلا أن الوصول إلى هذه المواد أو استخراجها غير ممكن بسبب الظروف القاسية الموجودة داخل الشمس. إن درجات الحرارة والضغوط المرتفعة بشكل استثنائي التي تتعرض لها الشمس تجعل من الصعب علينا استرداد أي موارد منها (المصدر: space.com, nasa.gov).
الغرض الحقيقي من مهمة Aditya-L1
وعلى عكس الادعاء الوارد في الفيديو، فإن مهمة Aditya-L1 ليست مخصصة لدراسة الشمس بغرض استخراج الذهب. وبدلاً من ذلك، صممت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) هذه المهمة (isro.gov.in, space.com) لاستكشاف الشمس وفهم تأثيرها على بيئتنا الفضائية.
الهدف الأساسي لمهمة Aditya-L1 هو تحليل الغلاف اللوني للشمس وإكليلها عن كثب. وسوف يستخدم سبعة أدوات متخصصة متمركزة عند نقطة لاغرانج الأولى (L1)، على بعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر من الأرض. تسمح وجهة النظر هذه للعلماء بإجراء بحث متعمق وجمع بيانات مهمة حول سلوك الشمس وتفاعلاتها مع محيطها (المصدر: isro.gov.in, space.com).
الخلاصة: عدم استخراج الذهب من الشمس
على عكس الادعاءات المضللة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن مهمة Aditya-L1 الهندية لا تركز على استخراج الذهب من الشمس. تظل المهمة مخصصة لدراسة الشمس وفهم خصائصها، بدلاً من استغلالها للحصول على موارد قيمة.
الأسئلة الأكثر تكرارا
هل يمكن استخراج الذهب من الشمس؟
لا، على الرغم من احتوائها على كميات هائلة من الذهب والعناصر الأخرى، فإن الظروف القاسية داخل الشمس، بما في ذلك درجات الحرارة والضغوط المرتفعة، تجعل من المستحيل بالنسبة لنا الوصول إلى أي مواد أو استخراجها منها.
ما هو الغرض من مهمة Aditya-L1؟
تهدف مهمة Aditya-L1، التي طورتها منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، إلى دراسة الشمس وتأثيرها على بيئتنا الفضائية. وسوف يقوم بفحص كروموسفير الشمس وإكليلها عن كثب باستخدام أدوات متخصصة موضوعة عند نقطة لاغرانج الأولى (L1).
ما هي كمية الذهب التي تحتويها الشمس؟
ويقدر العلماء أن الشمس تحتوي على ما يقرب من 2.5 تريليون طن من الذهب وعناصر أخرى. ومع ذلك، فإن استخراج هذه المواد من الشمس غير ممكن علميًا وتقنيًا.