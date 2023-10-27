فضح: مهمة Aditya-L1 الهندية تسعى لاستخراج الذهب من الشمس

على عكس الادعاءات المضللة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن مهمة Aditya-L1 الهندية لا تركز على استخراج الذهب من الشمس. تظل المهمة مخصصة لدراسة الشمس وفهم خصائصها، بدلاً من استغلالها للحصول على موارد قيمة.

الأسئلة الأكثر تكرارا

هل يمكن استخراج الذهب من الشمس؟

لا، على الرغم من احتوائها على كميات هائلة من الذهب والعناصر الأخرى، فإن الظروف القاسية داخل الشمس، بما في ذلك درجات الحرارة والضغوط المرتفعة، تجعل من المستحيل بالنسبة لنا الوصول إلى أي مواد أو استخراجها منها.

ما هو الغرض من مهمة Aditya-L1؟

تهدف مهمة Aditya-L1، التي طورتها منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، إلى دراسة الشمس وتأثيرها على بيئتنا الفضائية. وسوف يقوم بفحص كروموسفير الشمس وإكليلها عن كثب باستخدام أدوات متخصصة موضوعة عند نقطة لاغرانج الأولى (L1).

ما هي كمية الذهب التي تحتويها الشمس؟

ويقدر العلماء أن الشمس تحتوي على ما يقرب من 2.5 تريليون طن من الذهب وعناصر أخرى. ومع ذلك، فإن استخراج هذه المواد من الشمس غير ممكن علميًا وتقنيًا.