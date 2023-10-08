مهمة Aditya L1 في طريقها للوصول إلى نقطة L1 في 18 يومًا: رئيس ISRO

أكد رئيس ISRO إس سوماناث أن مهمة Aditya L1 تتقدم بشكل مرض ومن المتوقع أن تصل إلى النقطة L1 خلال الـ 18 يومًا القادمة. تهدف هذه المهمة إلى دراسة الهالة الشمسية وديناميكياتها.

بالإضافة إلى مهمة Aditya L1، تخطط ISRO أيضًا لإطلاق القمر الصناعي لقياس استقطاب الأشعة السينية (XPoSat) في ديسمبر. تم تصميم XPoSat لدراسة استقطاب الأشعة السينية الكونية.

خلال إحاطة إعلامية في مؤتمر القرصنة والإحاطة السيبرانية، سلط سومناث الضوء على التحديات التي تواجهها ISRO في تأمين البنية التحتية الفضائية في الهند. وأعرب عن مخاوفه بشأن التهديدات المتزايدة التي تشكلها الجهات الفاعلة في المنطقة التي تحاول اختراق أنظمة الفضاء الهندية.

اتخذت ISRO تدابير استباقية للتخفيف من هذه التهديدات. نفذت الوكالة ممارسة لتحديد ومعالجة نقاط الضعف في مرحلة التصميم نفسها. يضمن هذا الأسلوب فصل أنظمة الإنترانت والإنترنت فعليًا، واحتواء التهديدات في الواجهة.

ومن خلال اعتماد هذه الإجراءات الأمنية، تهدف ISRO إلى منع أي تهديدات محتملة من التسلل بشكل أعمق إلى البنية التحتية الفضائية. وتظل الوكالة ملتزمة بحماية الأصول الفضائية للبلاد.

مصادر:

- رئيس ISRO إس سوماناث، يتحدث في مؤتمر صحفي في كوتشي

- مهمة Aditya L1 التابعة لـ ISRO والقمر الصناعي لقياس استقطاب الأشعة السينية (XPoSat)

التعاريف:

- النقطة L1: نقطة في الفضاء حيث توازن قوى الجاذبية لجرمين سماويين بعضها البعض تقريبًا.

– القمر الصناعي لقياس استقطاب الأشعة السينية (XPoSat): قمر صناعي مصمم لدراسة استقطاب الأشعة السينية الكونية.