المركبة الفضائية Aditya L1 التابعة لشركة Isro تفلت من تأثير الأرض، وتستعد لمهمة كوكب الزهرة

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (Isro) مؤخرًا أن مركبتها الفضائية Aditya L1 قد سافرت بنجاح لمسافة تزيد عن 9.2 ألف كيلومتر من الأرض، هاربة من مجال تأثير الأرض. Aditya L1 هو أول مرصد فضائي هندي مصمم لدراسة الشمس من مدار هالة حول أول نقطة لاغرانج بين الشمس والأرض (L1)، والتي تقع على بعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر من الأرض.

من خلال الوصول إلى L1، سيكون Aditya L1 قادرًا على مراقبة الشمس بشكل مستمر دون تدخل الكسوف أو الاحتجاب، مما يمكّن العلماء من دراسة الأنشطة الشمسية وتأثيرها على الطقس الفضائي في الوقت الفعلي. ستساعد البيانات التي تم جمعها بواسطة Aditya L1 في فهم تسلسل العمليات التي تؤدي إلى أحداث الانفجار الشمسي.

بينما تراقب Isro تقدم Aditya L1 نحو وجهتها، تستعد المنظمة أيضًا لمهمة كوكب الزهرة، المسماة "Shukrayaan"، والتي من المقرر إطلاقها في ديسمبر من العام المقبل. وتهدف مهمة كوكب الزهرة إلى دراسة ألمع كوكب في النظام الشمسي وخصائصه الفريدة، مثل غلافه الجوي السميك الذي يزيد ضغطه الجوي عن الأرض 100 مرة، وخصائص سطحه غير المعروفة. ستستخدم المهمة المناورات المدارية في عام 2025 والسنوات اللاحقة عندما تتم محاذاة الأرض والزهرة بطريقة يمكن من خلالها وضع المركبة الفضائية في مدار كوكب الزهرة باستخدام الحد الأدنى من الوقود الدافع.

تشمل المهام السابقة إلى كوكب الزهرة مركبة فينوس إكسبرس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والتي دارت حول الكوكب من عام 2006 إلى عام 2016، ومركبة المناخ أكاتسوكي فينوس اليابانية التي تدور حول كوكب الزهرة منذ عام 2016. بالإضافة إلى ذلك، قام مسبار باركر الشمسي التابع لناسا بعدة رحلات جوية بالقرب من كوكب الزهرة.

مصادر:

– إيسرو

– الأكاديمية الوطنية الهندية للعلوم

- وكالة الفضاء الأوروبية

- ناسا