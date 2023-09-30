نجحت المركبة الفضائية الهندية Aditya-L1 في الإفلات من تأثير الأرض

تجاوزت المركبة الفضائية Aditya-L1، التي أطلقتها منظمة أبحاث الفضاء الهندية (Isro) في 2 سبتمبر 2023، مسافة 9.2 ألف كيلومتر من الأرض، مما يمثل نجاحها في الهروب من مجال تأثير الكوكب. أعلنت Isro أن المركبة الفضائية في طريقها الآن إلى Sun-Earth Lagrange Point 1 (L1). ويأتي هذا الإنجاز بعد نجاح مهمة إيسرو السابقة، وهي مهمة المريخ المدارية، في إرسال مركبة فضائية إلى ما هو أبعد من مجال نفوذ الأرض.

تعد Aditya-L1 أول مهمة هندية مخصصة لدراسة الشمس، مع التركيز على فهم الغلاف الضوئي والغلاف اللوني والإكليل. تم تجهيز المهمة بسبع حمولات مختلفة، خمس منها طورتها شركة إيسرو واثنتان بواسطة معاهد أكاديمية بالتعاون مع وكالة الفضاء. ستساعد هذه الحمولات في جمع البيانات الأساسية حول الشمس وظواهرها المختلفة.

أحد الجوانب الجديرة بالملاحظة في مهمة Aditya-L1 هو مداره حول النقطة L1 بين الشمس والأرض، والتي تقع على بعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر من الأرض. تُعرف هذه النقطة بنقطة لاغرانج أو نقطة الميزان، حيث تعمل قوة الجاذبية بين جسمين ضخمين، في هذه الحالة الشمس والأرض، على موازنة قوة الجذب المركزي اللازمة لجسم أصغر، مثل المركبة الفضائية، ليدور حولهما.

يوفر مدار المركبة الفضائية Aditya-L1 حول النقطة L1 العديد من المزايا. أولاً، يسمح بالحد الأدنى من استهلاك الوقود وتصحيحات المدار، مما يضمن قدرة المركبة الفضائية على الحفاظ على مسارها المطلوب بأقل قدر من استهلاك الطاقة. ثانياً، يوفر هذا الموقع الاستراتيجي موقعاً مثالياً لدراسة الظواهر الشمسية، حيث يقدم منظوراً فريداً عن الشمس وأنشطتها.

تتضمن مهمة Aditya-L1 أربعة أهداف أساسية: فهم التدفئة الإكليلية وتسارع الرياح الشمسية، والتحقيق في بدء الانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs)، والتوهجات، والطقس الفضائي القريب من الأرض، واستكشاف اقتران وديناميكيات الغلاف الجوي الشمسي، ودراسة توزيع الرياح الشمسية وتباين درجات الحرارة.

بفضل هروبها الناجح من تأثير الأرض ورحلتها نحو نقطة الشمس-الأرض L1، تستعد المركبة الفضائية Aditya-L1 للمساهمة برؤى قيمة حول ألغاز الشمس وتعزيز فهمنا لنظامنا الشمسي.

التعاريف:

– إيسرو: منظمة أبحاث الفضاء الهندية

– Aditya-L1: أول مهمة هندية لدراسة الشمس

– نقاط لاغرانج: مواقع فريدة في الفضاء حيث تعمل قوة الجاذبية بين جسمين ضخمين على موازنة قوة الجذب المركزي المطلوبة لجسم أصغر ليدور معهم.

مصادر:

– بيان إيسرو