مهمة Aditya L1 من المقرر أن تصل إلى نقطة لاغرانج 1، مما يفتح إمكانيات جديدة لدراسة الشمس

تقترب مهمة Aditya L1 من وجهتها، ومن المتوقع أن تصل مركبتها الفضائية إلى Lagrange Point 1 في الأسبوع الأول من شهر يناير. نقطة لاغرانج 1 هي نقطة خيالية في الفضاء حيث تكون جاذبية الشمس والأرض متوازنة. وأوضح نيجار شاجي، مدير مشروع المهمة، أن إدارة المهمة هي التحدي الحقيقي، حيث ستحتاج المركبة الفضائية إلى التوازن بين سحب الشمس والأرض، تمامًا مثل موازنة الكرة فوق قمة التل.

تعد مهمة Aditya L1 خطوة مهمة في دراسة الشمس، حيث ستمكن العلماء من مراقبة وتحليل الجوانب المختلفة لسلوك الشمس. وأوضحت الدكتورة أنابورني سوبرامانيام، مديرة المعهد الهندي للفيزياء الفلكية، أن المهمة ستركز بشكل خاص على دراسة ظواهر مثل انبعاث الكتل الإكليلية، وتسخين الإكليل، والتغيرات في درجات الحرارة بين سطح الشمس وإكليلها.

إن فهم الشمس أمر بالغ الأهمية لأن نشاطها، وخاصة الرياح الشمسية، يؤثر على وظائف كوكبنا. ومن خلال دراسة العوامل التي تؤثر على الرياح الشمسية، يمكن للعلماء الحصول على رؤى قيمة حول العمليات التي تؤثر على بيئة الفضاء لدينا.

شاركت الدكتورة سوبرامانيام رحلتها الشخصية، موضحة أن شغفها بالعلم اشتعل بسبب افتتانها بالسماء ليلاً والأحداث السماوية مثل مذنب هيلي. واعترفت بالتحديات التي واجهتها في متابعة العلوم لكنها شددت على أهمية البقاء صادقًا مع الذات وعدم الانجراف تحت الضغوط المجتمعية.

وفي الوقت نفسه، أكدت نيجار شاجي أن البيئة في منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) كانت مواتية لنموها المهني. كما أشارت إلى ضرورة وجود نظام داعم وتوازن بين العمل والحياة للنجاح في صعود السلم.

تمثل مهمة Aditya L1 علامة بارزة في مساعي الهند لاستكشاف الفضاء. وبينما تستعد المركبة الفضائية للوصول إلى نقطة لاغرانج 1، ينتظر العلماء وعشاق الفضاء بفارغ الصبر الاكتشافات الرائدة التي تنتظرنا في دراسة الشمس.

مصادر:

- اجتماع الهند اليوم السري في مومباي 2023