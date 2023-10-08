تجري منظمة أبحاث الفضاء الهندية مناورة لتصحيح المسار للمرصد الشمسي Aditya-L1

نجحت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في إجراء مناورة لتصحيح مسار المرصد الشمسي Aditya-L1. تضمن هذه المناورة بقاء المركبة الفضائية في مسارها المقصود نحو نقطة لاغرانج 1 (L1) بين الشمس والأرض. بعد مغادرة مجال تأثير الأرض، أصبحت المركبة الفضائية سليمة وفي طريقها نحو L1.

وفقًا لـ ISRO، تم إجراء مناورة تصحيح المسار في 6 أكتوبر 2023 لمدة 16 ثانية تقريبًا. وكان من الضروري تصحيح المسار بعد إجراء مناورة Trans-Lagrangean Point 1 (TL1I) في 19 سبتمبر 2023. وذكرت وكالة الفضاء أن المناورة تضمن دخول المركبة الفضائية إلى مدار هالة حول L1.

تم إطلاق Aditya-L1، أول مرصد شمسي في الهند، في 2 سبتمبر 2023 من ميناء سريهاريكوتا الفضائي. قبل إطلاقها، تم إجراء سلسلة من المناورات الأرضية لمنح المركبة الفضائية زخمًا كافيًا لرحلتها التي تستغرق 125 يومًا. تعد هذه المناورات التصحيحية ضرورية نظرًا لطول مدة المهمة.

بمجرد وضعه في Lagrange Point-1، سيبدأ Aditya-L1 دراسته للشمس لمدة خمس سنوات. تقع Lagrange Point-1 على بعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر من الأرض وتوفر مزايا مثل المراقبة المستمرة دون احتجاب أو كسوف. وهذا يسمح بجمع البيانات دون انقطاع لدراسة هالة الشمس، وإطلاق الفوتون، وبيئتها.

تمثل مناورة تصحيح المسار الناجحة التي أجرتها ISRO علامة بارزة في برنامج استكشاف الفضاء الهندي. تهدف مهمة Aditya-L1 لدراسة الشمس إلى الكشف عن رؤى جديدة حول مركز نظامنا الشمسي. ومن خلال الملاحظات المستمرة وجمع البيانات دون انقطاع، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق للشمس وجوانبها المختلفة.

مصادر:

- "أجرت ISRO بنجاح مناورة تصحيح المسار للمرصد الشمسي Aditya-L1" - صحيفة هندوستان تايمز

- "أجرت ISRO بنجاح مناورة تصحيح المسار للمرصد الشمسي Aditya-L1" - The Indian Express