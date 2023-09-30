المركبة الفضائية الهندية Aditya-L1 تنجح في الهروب من مجال تأثير الأرض

حققت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) إنجازًا مهمًا في مجال استكشاف الفضاء. لقد نجحت المركبة الفضائية Aditya-L1 في التحليق لمسافة تتجاوز 9.2 ألف كيلومتر من الأرض، مما أدى فعليًا إلى الهروب من مجال تأثير كوكبنا. هذه هي المرة الثانية التي تتمكن فيها ISRO من إرسال مركبة فضائية خارج مجال تأثير الأرض، وكانت مهمة Mars Orbiter Mission هي الأولى.

تعد مهمة Aditya-L1، التي تم إطلاقها في 2 سبتمبر 2023، على متن الصاروخ PSLV-C57، أول مهمة مخصصة للمرصد الشمسي في الهند. تحمل المركبة الفضائية سبع حمولات مختلفة مصممة لدراسة جوانب مختلفة من الشمس. ستراقب أربع من هذه الحمولات ضوء الشمس، بينما ستقيس الحمولات الثلاث المتبقية المعلمات الموقعية للبلازما والمجالات المغناطيسية.

بمجرد وصول Aditya-L1 إلى نقطة Lagrange Point 1 (L1) بين الشمس والأرض، سيتم وضعه في مدار هالة، مع الحفاظ على موضع نسبي ثابت بالنسبة للشمس. سيسمح هذا الموقع الاستراتيجي للمركبة الفضائية بمراقبة الشمس بشكل مستمر طوال مدة مهمتها البالغة خمس سنوات، مما يوفر رؤى شمسية مهمة ويساهم بشكل كبير في فهمنا للفيزياء الشمسية والفيزياء الشمسية.

ستوفر البيانات التي تم جمعها بواسطة حمولات المركبة الفضائية للعلماء رؤى قيمة حول سلوك الجسيمات المحيطة بالأرض، وأصل الرياح الشمسية وتسارعها، وظواهر الطقس الفضائي. لن تؤدي هذه المعلومات إلى تعزيز فهمنا للشمس فحسب، بل ستساهم أيضًا في التقدم في التنبؤ بالطقس الفضائي، وهو أمر حيوي لحماية الأقمار الصناعية ورواد الفضاء.

في الختام، تعد الرحلة الناجحة للمركبة الفضائية Aditya-L1 خارج نطاق تأثير الأرض إنجازًا رائعًا لـ ISRO. فهو يمهد الطريق لفهم أعمق للشمس وتأثيرها على الأرض، بينما يعرض أيضًا براعة الهند المتنامية في استكشاف الفضاء.

التعاريف:

– Aditya-L1: أول مهمة مخصصة للمرصد الشمسي في الهند.

- ISRO: منظمة أبحاث الفضاء الهندية.

– نقطة لاغرانج 1 (L1): موقع استراتيجي يبعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض، حيث تتجه المركبة الفضائية Aditya-L1.

– PSLV-C57: الصاروخ المستخدم لإطلاق المركبة الفضائية Aditya-L1.

مصادر:

- منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)