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بعثة الطاقة الشمسية الهندية Aditya L1 تتجه نحو نقطة لاغرانج 1 بين الشمس والأرض

Byروبرت أندرو

سبتمبر 30، 2023
بعثة الطاقة الشمسية الهندية Aditya L1 تتجه نحو نقطة لاغرانج 1 بين الشمس والأرض

تجاوزت مهمة الطاقة الشمسية الهندية Aditya L1 علامة فارقة، حيث سافرت لمسافة تزيد عن 9.2 ألف كيلومتر من الأرض وهربت من مجال تأثير الأرض. أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أن المركبة الفضائية في طريقها الآن نحو نقطة لاغرانج 1 (L1) بين الشمس والأرض.

أعربت ISRO عن سعادتها، قائلة إن هذه هي المرة الثانية التي يرسلون فيها مركبة فضائية خارج نطاق تأثير الأرض، وكانت الأولى هي مهمة Mars Orbiter Mission. خضعت المركبة الفضائية Aditya L1 لمناورة حيوية في 19 سبتمبر، إيذانًا ببداية مسارها الذي يستغرق 110 يومًا إلى وجهتها حول نقطة L1 Lagrange.

Aditya-L1 هو مرصد فضائي هندي رائد مصمم لدراسة الشمس من مدار هالة حول نقطة لاغرانج 1 بين الشمس والأرض، والتي تقع على بعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر من الأرض. وسيركز المرصد على دراسة الغلاف الجوي الخارجي للشمس، وتقديم معلومات قيمة عن سلوكه.

من المهم ملاحظة أن المركبة الفضائية Aditya-L1 لن تهبط على الشمس أو تقترب منها. وبدلاً من ذلك، سيدور حول نقطة L1، وهي موقع جاذبية متوازن بين الأرض والشمس. يسمح هذا الموقع الفريد لـ Aditya-L1 بمراقبة وجمع البيانات عن الغلاف الجوي الخارجي للشمس دون تعريض سلامة المركبة الفضائية للخطر.

منذ إطلاقها من سريهاريكوتا، خضعت المركبة الفضائية Aditya-L1 لأربع مناورات مرتبطة بالأرض، واكتسبت السرعة اللازمة لرحلتها إلى L1. وبعد مسارها الذي يستغرق 110 يومًا، سيتم إدخال المركبة الفضائية في مدار حول L1 من خلال مناورة.

تمثل هذه المهمة المذهلة إنجازًا كبيرًا لـ ISRO وبرنامج الفضاء الهندي. ومن خلال دراسة الغلاف الجوي الخارجي للشمس، سيساهم Aditya-L1 في فهمنا للنشاط الشمسي وتأثيره على الأرض. إنها شهادة على التزام الهند بالاستكشاف العلمي والاكتشاف في مجال أبحاث الفضاء.

مصادر:
- منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)
– هندوستان تايمز (HT)

By روبرت أندرو

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