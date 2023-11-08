حققت مهمة Aditya-L1 للطاقة الشمسية الهندية إنجازًا بارزًا في مراقبة التوهج الشمسي

حققت أول مهمة للطاقة الشمسية في الهند، Aditya-L1، مؤخرًا طفرة في مجال مراقبة التوهج الشمسي. أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في 7 نوفمبر أن Aditya-L1 نجح في التقاط أول لمحة للأشعة السينية عالية الطاقة للتوهجات الشمسية باستخدام أداة HEL1OS الموجودة على متن المركبة الفضائية.

خلال فترة المراقبة الأولية من الساعة 12:00 إلى الساعة 22:00 بالتوقيت العالمي في 29 أكتوبر 2023، سجل مطياف الأشعة السينية المدارية عالية الطاقة L1 (HEL1OS) المرحلة المندفعة من التوهجات الشمسية. يُظهر تحليل البيانات المسجلة الاتساق مع منحنيات ضوء الأشعة السينية المقدمة من GOES التابع لـ NOAA.

ويخضع جهاز HEL1OS، الذي تم تشغيله في 27 أكتوبر 2023، حاليًا لضبط العتبات وعمليات المعايرة. تم تطوير HEL1OS من قبل مجموعة علم الفلك الفضائية التابعة لمركز أور راو للأقمار الصناعية، ISRO، بنغالورو، ويهدف إلى مراقبة نشاط الأشعة السينية عالية الطاقة للشمس بتوقيت سريع وأطياف عالية الدقة.

يتيح هذا الإنجاز الكبير للباحثين التعمق في إطلاق الطاقة المتفجرة وتسارع الإلكترونات خلال المراحل المندفعة للتوهجات الشمسية. يمكن أن تستمر التوهجات الشمسية، وهي انفجارات مكثفة من الإشعاع ناتجة عن إطلاق الطاقة المغناطيسية المرتبطة بالبقع الشمسية، من دقائق إلى ساعات.

تنتج التوهجات انبعاثات محسنة عبر الطيف الكهرومغناطيسي، بما في ذلك الأشعة الراديوية والبصرية والأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية الناعمة والأشعة السينية الصلبة وأشعة جاما. ومن خلال دراسة الانبعاثات الصادرة عن الجسيمات المتسارعة والبلازما الساخنة، يكتسب العلماء رؤى قيمة حول ديناميكيات هذه الظواهر الشمسية.

Aditya-L1، المصمم للمراقبة عن بعد للهالة الشمسية والمراقبة الموقعية للرياح الشمسية عند L1 (نقطة لاغرانج بين الشمس والأرض)، سيبقى على بعد 1.5 مليون كيلومتر تقريبًا من الأرض وموجهًا نحو الشمس. تم إطلاق المركبة الفضائية في 2 سبتمبر 2023، ولن تهبط على الشمس ولن تقترب منها.

مع كل إنجاز يتم تحقيقه، يجعلنا Aditya-L1 أقرب إلى كشف أسرار الشمس وتعزيز فهمنا للطقس الفضائي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي مهمة Aditya-L1؟

Aditya-L1 هي أول مهمة شمسية في الهند مصممة للمراقبة عن بعد للهالة الشمسية والمراقبة الموقعية للرياح الشمسية عند L1، والتي تبعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض.

2. ماذا لاحظ Aditya-L1؟

التقطت Aditya-L1 أول لمحة للأشعة السينية عالية الطاقة للتوهجات الشمسية باستخدام أداة HEL1OS الموجودة على متن المركبة الفضائية.

3. ما أهمية هذه الملاحظة؟

تسمح هذه الملاحظة للباحثين بدراسة إطلاق الطاقة المتفجرة وتسارع الإلكترونات خلال المراحل المندفعة للتوهجات الشمسية، مما يوفر رؤى قيمة حول هذه الظواهر الشمسية.

4. كيف يتم توليد التوهجات الشمسية؟

تنتج التوهجات الشمسية عن إطلاق الطاقة المغناطيسية المرتبطة بالبقع الشمسية. يمكن أن تستمر هذه الانفجارات الإشعاعية الشديدة من دقائق إلى ساعات.

5. ما هي الانبعاثات الناتجة عن التوهجات الشمسية؟

تنتج التوهجات الشمسية انبعاثات معززة عبر الطيف الكهرومغناطيسي، بما في ذلك الأشعة الراديوية والبصرية والأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية الناعمة والأشعة السينية الصلبة وأشعة جاما. تنشأ هذه الانبعاثات من الجسيمات المتسارعة والبلازما الساخنة.

(المصادر: [ISRO](https://www.isro.gov.in/) و[NASA](https://www.nasa.gov/))