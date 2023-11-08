فهم التوهجات الشمسية: تسجيل المرحلة الاندفاعية باستخدام HEL1OS

لقد أثارت التوهجات الشمسية، تلك التوهجات المفاجئة للغلاف الجوي الشمسي، اهتمام العلماء منذ فترة طويلة بإطلاق الطاقة المتفجرة وتسارع الإلكترونات. الآن، حقق أول مرصد فضائي شمسي في الهند، Aditya-L1، تقدمًا كبيرًا في التقاط المرحلة المندفعة من التوهجات الشمسية باستخدام أداة مطياف الأشعة السينية المدارية عالية الطاقة L1 (HEL1OS) التي طورتها ISRO.

سجلت أداة HEL1OS، التي طورتها مجموعة علم الفلك الفضائي في مركز أور راو للأقمار الصناعية (URSC) التابع لـ ISRO في بنغالورو، المرحلة الاندفاعية للتوهجات الشمسية خلال فترة المراقبة الأولى اعتبارًا من 29 أكتوبر. وتبين أن البيانات المسجلة متوافقة مع منحنيات ضوء الأشعة السينية التي قدمتها الأقمار الصناعية البيئية التشغيلية الثابتة بالنسبة للأرض (GOES) التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة.

ما يجعل هذه المراقبة فريدة من نوعها هو قدرة HEL1OS على مراقبة نشاط الأشعة السينية عالية الطاقة للشمس بتوقيت سريع وأطياف عالية الدقة. ويجري حاليًا ضبط العتبات وعمليات المعايرة لضمان دقة قياسات الجهاز.

هذا الاختراق له آثار كبيرة على الباحثين الذين يدرسون التوهجات الشمسية. ومن خلال دراسة إطلاق الطاقة المتفجرة وتسارع الإلكترونات خلال المرحلة المندفعة من التوهجات الشمسية، يمكن للعلماء الحصول على فهم أعمق لهذه الظواهر الرائعة. توفر المرحلة المندفعة الملحوظة من التوهجات الشمسية، والتي تتميز بمدة زمنية قصيرة ووقت الذروة المبكر، رؤى قيمة للبحث المستمر.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: ما هي المرحلة الاندفاعية للتوهج الشمسي؟

ج: تشير المرحلة الاندفاعية إلى السطوع المفاجئ الأولي للغلاف الجوي الشمسي أثناء التوهج الشمسي.

س: كيف يلتقط HEL1OS المرحلة المندفعة من التوهجات الشمسية؟

ج: HEL1OS، الذي طورته ISRO، هو مطياف الأشعة السينية عالي الطاقة الذي يدور حول L1 والذي يراقب نشاط الأشعة السينية عالية الطاقة للشمس بتوقيت سريع وأطياف عالية الدقة.

س: ما أهمية التقاط المرحلة الاندفاعية؟

ج: تتيح دراسة المرحلة المندفعة للعلماء فهم إطلاق الطاقة المتفجرة وتسارع الإلكترونات أثناء التوهجات الشمسية، مما يؤدي إلى فهم أعمق لهذه الظواهر.

س: ما هي التطبيقات المحتملة لهذا البحث؟

ج: يمكن أن يساهم هذا البحث في التقدم في التنبؤ بالطقس الفضائي وتطوير تدابير لحماية الأقمار الصناعية وغيرها من التقنيات المعرضة للتوهجات الشمسية.

المصدر: [URL] (إن وجد)