يبدأ المرصد الفضائي Aditya-L1 الهندي التجارب العلمية

بدأ أول مرصد شمسي فضائي في الهند، Aditya-L1، مؤخرًا في إجراء تجارب علمية. أكملت بنجاح مناورتها النهائية المرتبطة بالأرض، وهي إدخال نقطة عبر لاغرانج 1 (TL1I)، في 19 سبتمبر 2023، وخرجت من مجال تأثير الجاذبية الأرضية. Aditya-L1 في طريقه الآن إلى مدار هالة حول Lagrange Point 1 (L1)، التي تقع على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض. سيوفر هذا الموقع الاستراتيجي للمركبة الفضائية رؤية متواصلة للشمس طوال مهمتها التي تستغرق خمس سنوات.

تم تجهيز Aditya-L1 بسبع حمولات، تتكون من أربع أدوات استشعار عن بعد وثلاث أدوات في الموقع. تشتمل حمولات الاستشعار عن بعد على خط الانبعاث المرئي كوروناغراف (VELC)، ومطياف الأشعة السينية الشمسية منخفض الطاقة (SoLEXS)، وتلسكوب التصوير الشمسي فوق البنفسجي (SUIT)، ومطياف الأشعة السينية المدارية عالية الطاقة L1 (HEL1OS). الحمولات في الموقع هي Aditya Solar Wind Particle Experiment (ASPEX)، وحزمة محلل البلازما لـ Aditya (PAPA)، وأجهزة قياس المغناطيسية الرقمية المتقدمة ثلاثية المحاور عالية الدقة.

VELC، الحمولة الرئيسية، عبارة عن إكليل عاكس مصمم لحجب ضوء الشمس، مما يسمح فقط برؤية الإكليل. كما يحتوي على مطياف متعدد الشقوق لدراسة الإكليل الشمسي من خلال التصوير والتحليل الطيفي. ستقوم SoLEXS وHEL1OS بدراسة التوهجات الشمسية عن طريق قياس الأشعة السينية الناعمة والصلبة المنبعثة من الشمس، على التوالي. سوف يقوم التلسكوب SUIT، وهو تلسكوب يعمل بالأشعة فوق البنفسجية، بتصوير القرص الشمسي في نطاق الطول الموجي القريب من الأشعة فوق البنفسجية، مما يوفر ملاحظات عن الغلاف الضوئي والغلاف اللوني.

ASPEX هو محلل جسيمات سيقوم بدراسة تكوين وسلوك الجسيمات المختلفة في الرياح الشمسية. سيقوم PAPA بتحليل أيونات الرياح الشمسية وتكوينها. ستقوم أجهزة قياس المغناطيسية الموجودة على متن المركبة بقياس المجال المغناطيسي بين الكواكب في الفضاء، مما يساعد على فهم تأثيرات النشاط الشمسي على المجالات المغناطيسية.

سيساهم Aditya-L1 بمعلومات قيمة حول العديد من المواضيع، بما في ذلك التسخين الإكليلي، وديناميكيات الطقس الفضائي، والتوهجات الشمسية، وانتشار الجسيمات والحقول في الوسط بين الكواكب. كما سيقوم بدراسة الطبقات العليا من الغلاف الجوي الشمسي، وقياس خصائص البلازما، والتحقيق في ديناميكيات قذف الكتل الإكليلية، واستكشاف تسارع الرياح الشمسية، من بين أهداف أخرى.

بشكل عام، تم تصميم الأدوات العلمية الخاصة بـ Aditya-L1 خصيصًا لمراقبة وتحليل الغلاف الجوي الشمسي، مما يتيح فهمًا أكبر لسلوك الشمس وتأثيرها على بيئة الأرض.

مصادر:

– يبدأ Aditya-L1 التجارب العلمية، وستساعد بيانات الحمولة النافعة في فهم سلوك الجسيمات حول الأرض

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