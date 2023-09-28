مهمة Aditya-L1 الهندية تتجه نحو نقطة لاغرانج الشمسية والأرضية 1

أول مهمة للطاقة الشمسية في الهند، Aditya-L1، في طريقها إلى وجهتها النهائية عند Sun-Earth Lagrange Point 1 (L1). هذه النقطة في الفضاء هي حيث تكون قوى الجاذبية للشمس والأرض في حالة توازن، مما يسمح للجسم الموجود هناك بالبقاء مستقرًا نسبيًا. سيعمل Aditya-L1 في مدار هالة حول L1، مما يوفر مراقبة مستمرة للأجرام السماوية ويتيح الاتصال بالأرض.

ومن المقرر أن تصل المهمة، التي تم إطلاقها في 2 سبتمبر، إلى المستوى الأول في يناير. ولضمان سلامة المركبة الفضائية، تجري منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) توعية ظرفية. وفقًا لأحدث النتائج التي توصلت إليها ISRO، هناك بالفعل أربعة أقمار صناعية أخرى قيد التشغيل في L1. ثلاثة منها تابعة لوكالة ناسا: WIND، ومستكشف التركيب المتقدم (ACE)، ومرصد مناخ الفضاء العميق (DSCOVER). أما القمر الصناعي الرابع، وهو مرصد الشمس والغلاف الشمسي (SOHO)، فهو مهمة مشتركة بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA).

تعتبر النقطة L1 مرغوبة للغاية بالنسبة للمركبات الفضائية لأنها تتطلب الحد الأدنى من الوقود لتصحيحات المدار. يعد الحفاظ على استقرار المدار أمرًا مهمًا نظرًا لعدم اليقين الموضعي الكبير والحساسية للقوى المضطربة. يتطلب تحديد المدار (OD) للمستوى 1 جمع بيانات التتبع على مدى فترة ممتدة.

بالإضافة إلى Aditya-L1، أعلن رئيس ISRO S. Somanath أنه تم بالفعل إعداد مهمة إلى كوكب الزهرة. تم تطوير الحمولات لاستكشاف كوكب الزهرة، حيث يقدم كوكب الزهرة، بغلافه الجوي السميك وضغطه الجوي المرتفع، رؤى قيمة حول علوم الفضاء وإمكانية خضوع الأرض لتغيرات مماثلة.

تعمل شركة الإلكترونيات الهندية المحدودة (ECIL) على مهمة Mangalyaan-2 التابعة لـ ISRO، بعد مشاركتها في مهمتي Chandrayaan-2 وAditya-L1. تتعاون ECIL مع ISRO في تصميم وتطوير أنظمة الهوائيات وأجهزة التحكم المنطقية للبرامج. توضح المناورة الناجحة لمهمة Aditya-L1 الدور الحاسم لنظام هوائي ECIL في اتصالاتها، بينما سهّل هوائي شبكة الفضاء العميق التابع لـ ECIL الحصول على البيانات من مهمة Chandrayaan.

مصادر:

- ناسا

- منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)