هل يمكن للصخور البركانية المسحوقة أن تحمل مفتاح إزالة الكربون؟

كشفت دراسة ميدانية رائدة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا، ديفيس، وجامعة كورنيل عن حل محتمل لتحدي إزالة الكربون. ومن خلال إضافة الصخور البركانية المسحوقة إلى الأراضي الزراعية، اكتشف هؤلاء العلماء طريقة لتخزين الكربون في التربة، حتى في مواجهة ظروف الجفاف الشديدة. تم نشر هذا التطور المثير في مجلة اتصالات البحوث البيئية.

تُعرف العملية الكامنة وراء هذا الابتكار بالتجوية الصخرية. عندما تتلامس مياه الأمطار مع الصخور البركانية، فإنها تلتقط ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتحبسه بشكل فعال داخل الصخور. عادة، تحدث هذه العملية على مدى ملايين السنين، مما يجعلها بطيئة للغاية في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. ومع ذلك، من خلال تفتيت الصخور إلى غبار ناعم، تمكن العلماء من تسريع عملية التجوية الصخرية بشكل كبير.

وقد قدرت الدراسات السابقة أن هذه النسخة المحسنة من التجوية الصخرية لديها القدرة على تخزين كمية مذهلة تبلغ 215 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون خلال الـ 75 عامًا القادمة، إذا تم تنفيذها على الأراضي الزراعية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، حتى الآن، لم يتم اختبار هذه التكنولوجيا في المناخات الجافة بشكل خاص.

وقد أثبتت هذه الدراسة الميدانية الأخيرة بنجاح أن الصخور البركانية المسحوقة يمكن أن تكون بالفعل أداة قيمة في تخزين الكربون، حتى في ظل الظروف التي تعاني من الجفاف. يمكن أن تكون الآثار المترتبة على هذه النتيجة كبيرة، لأنها توفر وسيلة واعدة للتخفيف من تغير المناخ والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. ومن خلال دمج هذه التقنية في الممارسات الزراعية، يمكن للمزارعين المساهمة في جهود إزالة الكربون مع الاستمرار في زراعة محاصيلهم.

وبينما يواصل العالم صراعه مع الحاجة الملحة لخفض الكربون، فإن نتائج الدراسة توفر الأمل والإلهام. لا شك أن إجراء المزيد من الأبحاث والتجارب الميدانية سيكون ضروريًا، لكن احتمال أن تلعب الصخور البركانية المسحوقة دورًا محوريًا في التخفيف من تغير المناخ هو احتمال مثير للتفكير فيه.

أسئلة وأجوبة

ما هي التجوية الصخرية؟

التجوية الصخرية هي عملية طبيعية تحدث عندما تتفاعل المعادن الموجودة في الصخور مع الغازات الجوية، مثل ثاني أكسيد الكربون، لإنتاج مركبات جديدة أو إذابة المركبات الموجودة. وبمرور الوقت، يمكن لهذه العملية إزالة ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتخزينه داخل الصخور.

كيف يمكن للصخور البركانية المسحوقة أن تعزز التجوية الصخرية؟

يؤدي سحق الصخور البركانية إلى غبار ناعم إلى تسريع عملية التجوية الصخرية. من خلال زيادة المساحة السطحية لجزيئات الصخور، يمكن أن يتفاعل المزيد من ثاني أكسيد الكربون مع المعادن في فترة أقصر، مما يؤدي إلى احتجاز الكربون بشكل فعال.

ما هي الفوائد المحتملة لاستخدام الصخور البركانية المسحوقة في الأراضي الزراعية؟

ومن خلال دمج الصخور البركانية المسحوقة في الأراضي الزراعية، يمكن التقاط ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه في التربة. وهذا لا يساعد فقط على التخفيف من آثار تغير المناخ، بل يحسن أيضًا نوعية التربة وخصوبتها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمزارعين الذين يستخدمون هذه التقنية المساهمة في الجهود العالمية لإزالة الكربون مع الحفاظ على إنتاجيتهم الزراعية.

هل يمكن استخدام الصخور البركانية المسحوقة في جميع أنواع المناخات؟

وفي حين ركزت الدراسات السابقة على إمكانات الصخور البركانية المسحوقة في مختلف المناخات، فإن الدراسة الميدانية الأخيرة اختبرت ذلك على وجه التحديد في مناخ جاف. أشارت النتائج إلى أنه حتى في ظروف الجفاف، لا يزال من الممكن تخزين الكربون بنجاح في التربة باستخدام هذه الطريقة. ومع ذلك، من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث والاختبارات لفهم فعاليتها وإمكانية تطبيقها بشكل كامل في المناخات المختلفة.