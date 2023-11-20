إضافة الكالسيوم إلى التربة: الكشف عن تأثيره على المادة العضوية وتخزين الكربون

لقد أدرك المزارعون منذ فترة طويلة فوائد إضافة الكالسيوم إلى التربة. من تنظيم مستويات الرقم الهيدروجيني إلى تحسين بنية التربة، أثبت الكالسيوم أنه أداة قيمة في زيادة إنتاجية المحاصيل. ومع ذلك، فإن دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة كورنيل وجامعة بوردو، بالتعاون مع مصدر الضوء الكندي في جامعة ساسكاتشوان، سلطت الضوء على آلية غير معروفة سابقًا يحفزها الكالسيوم عند إدخاله إلى التربة.

قبل هذه الدراسة، كان الباحثون على دراية بتأثير الكالسيوم على استقرار المواد العضوية في التربة. ومع ذلك، ظل التأثير المحدد على المجتمع الميكروبي وأنشطته لغزا. تلعب الميكروبات دورًا حاسمًا في معالجة المواد العضوية في التربة وتعزيز نمو النباتات. ومن خلال إضافة الكالسيوم إلى التربة، اكتشف الباحثون تغيرًا كبيرًا في تكوين مجتمع الميكروبات وطريقة معالجة المواد العضوية.

يوضح الباحث الرئيسي إيتامار شبتاي: “لقد أظهرنا أنه من خلال إضافة الكالسيوم إلى التربة، قمنا بتغيير مجتمع الميكروبات في التربة وطريقة معالجة المواد العضوية. لقد قاموا بمعالجته بطريقة أكثر كفاءة، حيث تم الاحتفاظ بمزيد من الكربون في التربة، وتم فقدان كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

يلعب الكربون، وهو مكون حيوي للمواد العضوية، دورًا محوريًا في صحة التربة. تُظهر التربة الغنية بالكربون احتباسًا أفضل للمياه، وتوصيلًا معززًا للمغذيات للنباتات، ومقاومة للتآكل. علاوة على ذلك، تحتوي التربة على كمية أكبر من الكربون مقارنة بالنباتات والغلاف الجوي مجتمعين، مما يجعلها عاملاً أساسيًا في معالجة تغير المناخ. ومن خلال زيادة الكربون في التربة من خلال الاستخدام الاستراتيجي للكالسيوم، قد يكون من الممكن التخفيف من ارتفاع ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

استخدم الباحثون تقنيات التصوير المتقدمة في مصدر الضوء الكندي لقياس تحلل المادة النباتية وتحديد الكربون المستقر في التربة. توفر النتائج التي توصلوا إليها فوائد محتملة للمنتجين الزراعيين، وتوفر أداة أخرى للحفاظ على المواد العضوية في التربة وتعزيزها. ومن خلال استخدام تعديلات التربة التي تحتوي على الكالسيوم، مثل الجير والجبس، يمكن للمزارعين تعزيز المواد العضوية في التربة بشكل فعال وتحسين صحة التربة بشكل عام.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي فوائد إضافة الكالسيوم إلى التربة؟

ج: إن إضافة الكالسيوم إلى التربة يساعد على تنظيم مستويات الرقم الهيدروجيني، وتحسين بنية التربة، وزيادة إنتاجية المحاصيل، وتسهيل توصيل العناصر الغذائية إلى النباتات بكفاءة.

س: كيف يؤثر الكالسيوم على المادة العضوية في التربة؟

ج: كشفت الدراسة أن إضافة الكالسيوم إلى التربة يغير تكوين ونشاط المجتمعات الميكروبية، مما يؤدي إلى معالجة أكثر كفاءة للمواد العضوية، مما يؤدي إلى زيادة احتباس الكربون في التربة وتقليل فقدان ثاني أكسيد الكربون.

س: ما أهمية الكربون لصحة التربة؟

ج: يلعب الكربون دوراً حاسماً في خصائص التربة المختلفة. تُظهر التربة ذات المحتوى العالي من الكربون تحسنًا في احتباس الماء، وتعزيز توصيل المغذيات إلى النباتات، ومقاومة التآكل، وتساهم في معالجة تغير المناخ عن طريق تخزين كميات كبيرة من الكربون.

سؤال: كيف يمكن للمنتجين الزراعيين الاستفادة من هذه النتائج؟

ج: يوفر هذا البحث رؤى قيمة للمزارعين من خلال تسليط الضوء على تأثير الكالسيوم على المواد العضوية في التربة. ومن خلال إدخال تعديلات التربة التي تحتوي على الكالسيوم، مثل الجير والجبس، يمكن للمزارعين تعزيز المادة العضوية في التربة بشكل فعال، مما يؤدي إلى تحسين صحة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل.

مصادر:

الموضوع الأصلي: phys.org

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