العمليات النشطة جارية بعد اكتشاف الدبابير الآسيوية في تيسايد

تتزايد المخاوف بشأن وجود الدبابير الآسيوية، المعروفة أيضًا باسم الدبابير ذات الأرجل الصفراء، في تيسايد. وقد شوهدت هذه الحيوانات المفترسة الغازية بشكل متكرر في السنوات الأخيرة وتشكل تهديدًا كبيرًا لنحل العسل والتنوع البيولوجي. أبلغت وحدة النحل الوطنية (NBU) عن زيادة حادة في عدد الأعشاش التي تم العثور عليها هذا العام، حيث تم اكتشاف 54 منها بالفعل.

أدت الرؤية المؤكدة لدبور آسيوي في يارم إلى إجراء بحث أدى إلى اكتشاف عش بالقرب من نهر تيز. تم الآن وضع الخطط لتدمير وإزالة العش الأسبوع المقبل كجزء من الجهود المبذولة لحماية الملقحات، وخاصة نحل العسل، من الهلاك. تعمل جمعية مربي النحل البريطانيين (BBKA) بنشاط على رفع مستوى الوعي بالدبابير وتأثيرها المحتمل على النظم البيئية المحلية.

تم الإبلاغ عن رؤية أخرى في منطقة Egglescliffe، بالقرب من Wasdale Drive، في 20 سبتمبر. وتتم مراقبة هذه المنطقة عن كثب لمزيد من النشاط. وتقدم جمعية مربي النحل في كليفلاند تحديثات منتظمة حول الوضع، مؤكدة أن فريقًا من مفتشي النحل نجح في تحديد موقع العش يوم الجمعة.

في حين تم العثور على الدبابير في الغالب في تيسايد، كانت هناك مشاهدات في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة أيضًا. في أبريل، تم الإبلاغ عن مشاهدات في نورثمبرلاند، وفي سبتمبر، كان هناك تقرير موثوق به من هال. وتستمر جهود المراقبة في هذه المناطق لتقييم مدى وجود الدبابير والتهديد المحتمل.

بدأت الدبابير الآسيوية، التي تنحدر في الأصل من آسيا، في الانتشار عبر أوروبا في عام 2004. ولوحظ وصولها إلى المملكة المتحدة لأول مرة في أواخر عام 2016، بدءًا من جزر القنال الإنجليزي ثم شقت طريقها في النهاية إلى جنوب إنجلترا. هذه الدبابير قادرة على قتل الأشخاص الذين يعانون من الحساسية من خلال لدغة واحدة ويمكن أن تأكل ما يصل إلى 50 نحلة في اليوم، مما يشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي.

مصادر:

- المرآة

– وحدة النحل الوطنية

- جمعية النحالين البريطانية

- جمعية مربي النحل في كليفلاند