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حان الوقت لالتقاط مذنب جديد قبل أن يختفي لمدة 400 عام

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 7، 2023
حان الوقت لالتقاط مذنب جديد قبل أن يختفي لمدة 400 عام

يشق المذنب المكتشف حديثًا، والمسمى C/2023 P1 Nishimura، طريقه عبر جوارنا الكوني لأول مرة منذ أكثر من 400 عام. لدى مراقبي النجوم في نصف الكرة الشمالي فرصة نادرة لإلقاء نظرة على المذنب قبل أن يختفي لمدة أربعة قرون.

سيمر المذنب الذي يبلغ حجمه كيلومترًا (نصف ميل) بالقرب من الأرض بسلام في 1 سبتمبر، على مسافة 2 مليون ميل (12 مليون كيلومتر). لاكتشاف المذنب، يجب على من يستيقظ مبكرًا أن ينظر نحو الأفق الشمالي الشرقي قبل حوالي ساعة ونصف من الفجر، وتحديدًا بالقرب من كوكبة الأسد. ومع اقتراب المذنب من الشمس، فإنه سوف يضيء ولكنه ينخفض ​​في السماء، مما يتطلب منظارًا جيدًا ومعرفة المكان الذي يجب النظر فيه.

وسيصل المذنب إلى أقرب نقطة من الشمس في 17 سبتمبر/أيلول، ومن المحتمل أن ينجو من الاصطدام بدلاً من أن يتفكك. ووصف عالم الفلك الإيطالي جيانلوكا ماسي المذنب بأنه مذهل، وله ذيل طويل منظم للغاية مما يجعل من الممتع رؤيته من خلال التلسكوب. إذا نجا المذنب، فمن المفترض أن يصبح مرئيًا في نصف الكرة الجنوبي بحلول نهاية سبتمبر، منخفضًا في الأفق أثناء شفق المساء.

واكتشف مذنب نيشيمورا في منتصف أغسطس من قبل عالم فلك ياباني هاو وسمي باسمه. من النادر جدًا أن يكتشف أحد الهواة مذنبًا في هذا اليوم وهذا العصر. وكانت آخر مرة زار فيها هذا المذنب نظامنا الشمسي قبل 430 عاما تقريبا، أي قبل اختراع التلسكوب.

والآن هي الفرصة الأخيرة الممكنة للمراقبين في نصف الكرة الشمالي لمشاهدة جمال هذا المذنب قبل أن يختفي في وهج الشمس. تأكد من اغتنام هذه الفرصة للحصول على مشهد سماوي لن يُرى مرة أخرى إلا بعد 400 عام أخرى.

المصدر: Phys.org (تم استرجاعه في 7 سبتمبر 2023)

By فيكي ستافروبولو

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