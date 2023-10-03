حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

الكشف عن آلية تنظيم MITF للجينات المستهدفة

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 3، 2023
الكشف عن آلية تنظيم MITF للجينات المستهدفة

توصل باحثون من جامعة لودفيغ أكسفورد إلى اكتشاف مهم فيما يتعلق بعامل النسخ المرتبط بالميكروفميا (MITF) وكيفية تنظيم الجينات المستهدفة. يلعب MITF دورًا حاسمًا في تطوير الخلايا الصبغية ويرتبط أيضًا بالورم الميلانيني، وهو نوع من سرطان الجلد. تكشف نتائج هذه الدراسة، المنشورة في مجلة Nature Communications، عن رؤى أساسية حول الآليات الكامنة وراء سيطرة MITF على التعبير الجيني.

وجد الباحثون، بقيادة باكافارين لوفراسيثيفول وكولين جودينج، أن أستلة بقايا ليسين معينة، K206، تمنع قدرة MITF على الارتباط بعناصر الحمض النووي المرتبطة بالتمايز. يغير الأسيتيل تفضيلات ربط الحمض النووي لـ MITF عن طريق تعديل البروتينات CBP/p300. يقدم هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول أمراض متلازمة واردنبورغ، وهو اضطراب وراثي يتميز بعيوب تصبغ مرتبطة بطفرة في K206.

ملاحظة أخرى ملحوظة من الدراسة هي أن أكثر من 40% من جزيئات MITF في النواة تظل مرتبطة بإحكام بالحمض النووي، مع فترات إقامة ممتدة تزيد عن 100 ثانية. تشير مدة الارتباط الممتدة هذه إلى أن MITF قد يكون له دور في إنشاء وصيانة هياكل كروماتين محددة في الخلايا الصباغية، على غرار منظمات النسخ الأخرى المشاركة في تنظيم الكروماتين.

يعد فهم الآليات التي تنظم انتقائية هدف MITF وربط الحمض النووي أمرًا بالغ الأهمية في فهم تطور سرطان الجلد وتوجيه الاستراتيجيات العلاجية المستقبلية. قد تركز المزيد من الأبحاث في هذا المجال على استكشاف التفاعلات الجزيئية الدقيقة المرتبطة بربط الحمض النووي لـ MITF وأستلة، بالإضافة إلى دراسة مساهمة العوامل الأخرى في انتقائية الهدف. مثل هذه المعرفة يمكن أن تمهد الطريق لتدخلات مستهدفة في علاج سرطان الجلد، فضلا عن الأمراض الأخرى المرتبطة بتطور الخلايا الصبغية.

المصدر: Nature Communications (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41793-7

By فيكي ستافروبولو

منشور له صلة

علوم

استعدوا لكسوف الشمس التالي "حلقة النار" في جزيرة الفصح

أكتوبر 3، 2023 روبرت أندرو
علوم

نتائج مفاجئة حول تطور شقائق النعمان البحرية

أكتوبر 3، 2023 روبرت أندرو
علوم

مهمة ناسا النفسية: استكشاف كويكب غامض

أكتوبر 2، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

استعدوا لكسوف الشمس التالي "حلقة النار" في جزيرة الفصح

أكتوبر 3، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

الكشف عن آلية تنظيم MITF للجينات المستهدفة

أكتوبر 3، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

نتائج مفاجئة حول تطور شقائق النعمان البحرية

أكتوبر 3، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

مهمة ناسا النفسية: استكشاف كويكب غامض

أكتوبر 2، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات