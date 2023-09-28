المحاسبة عن تقلب الأكسجين في النظم البيئية الساحلية

ويشكل انخفاض مستويات الأكسجين في المحيطات بسبب تغير المناخ والتلوث تهديدا كبيرا للحياة البحرية والنظم البيئية. ومع ذلك، فإن توقع مصير الحياة البحرية بدقة يتطلب مراعاة التباين في مستويات الأكسجين عبر الزمان والمكان في نماذج النظام البيئي البحري، وفقًا لباحثين في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST).

تفشل النماذج الحالية في التقاط ديناميكيات الأكسجين في النظم البيئية الساحلية الغنية بالكائنات الحية المنتجة للأكسجين مثل مروج الأعشاب البحرية، وغابات المانغروف، والشعاب المرجانية. تتمتع هذه النظم البيئية بديناميكية مختلفة مقارنة بالمناطق الأقل إنتاجية في المحيط، والتي يشار إليها أحيانًا باسم "الصحاري الزرقاء".

وفي دراسة أجراها عالم البحار ماركو فوسي، كشفت ملاحظات السرطانات في غابات المانغروف عن قدرتها على البقاء في المياه المشبعة بالأكسجين، وذلك بفضل زيادة إنتاج الأكسجين في درجات الحرارة الأكثر دفئا. ووجد الباحثون أيضًا تقلبات في مستويات الأكسجين في بحيرة البندقية والشعاب المرجانية في البحر الأحمر، مما يتحدى الافتراضات السابقة حول "المناطق الميتة" المستنفدة للأكسجين.

يؤكد البحث على الحاجة إلى تطوير نماذج رياضية معقدة تتضمن تباين مستويات الأكسجين في إدارة النظام البيئي البحري. النماذج الخطية المستندة إلى متوسط ​​قيم الأكسجين المذاب غير كافية لالتقاط الديناميكيات الحقيقية للنظم البيئية الساحلية.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن الأنواع البحرية في النظم البيئية المنتجة تتمتع بقدرة عالية على التكيف والمرونة، وهو ما يتناقض مع التوقعات السابقة لخسارة كبيرة في التنوع البيولوجي. ومن خلال دمج التقلبات في النماذج، يمكن للعلماء الحصول على فهم أفضل لقدرة الأنواع البحرية على التكيف وتطوير استراتيجيات حفظ فعالة.

ونشرت الدراسة في مجلة نيتشر جيوساينس.

المصدر: فولكو جيومي وآخرون، ديناميكيات الأكسجين في النظم البيئية البحرية المنتجة على المستويات ذات الصلة بيئيًا، علوم الأرض الطبيعية (2023)