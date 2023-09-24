الثقوب السوداء الدوارة تمزق أقراص الغاز المحيطة بها، مما يفسر السلوك الدرامي للكوازارات

أجرى باحثون من جامعة نورث وسترن عمليات محاكاة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة تكشف كيف تمزق الثقوب السوداء الدوارة الزمكان المحيط بها، مما يؤدي إلى التدمير العنيف لأقراص الغاز المعروفة باسم الأقراص التراكمية. ولهذه الظاهرة تأثير كبير على سلوك بعض الأجسام الأكثر سطوعًا في سماء الليل، مثل النجوم الزائفة.

وفي عمليات المحاكاة، وجد الباحثون أن الحلقة الداخلية لقرص التراكم يتم التهامها أولاً بواسطة الثقب الأسود، تاركًا وراءه فجوة. ثم ينسكب الحطام من القرص الفرعي الخارجي إلى الفجوة، ويعيد ملئها، وتتكرر العملية. من المثير للدهشة أن دورة الأكل ثم إعادة الشبع ثم تناول الطعام تحدث في غضون أشهر، بشكل أسرع بكثير مما كان يعتقد سابقًا.

يساعد هذا الاكتشاف في تفسير الاختلافات الجذرية التي لوحظت في الكوازارات، والتي يُعتقد أنها ناتجة عن التفاعل بين الثقوب السوداء وأقراصها المتراكمة المليئة بالغاز. واجهت نظرية القرص التراكمي الكلاسيكية صعوبة في تفسير التغيرات السريعة التي لوحظت في الكوازارات، لكن عمليات المحاكاة توفر تفسيرا محتملا. يتوافق سطوع الكوازارات وتعتيمها مع تدمير الجزء الداخلي من قرص التراكم.

حتى الآن، افترض الباحثون أن الأقراص التراكمية كانت منظمة ومتوافقة مع دوران الثقب الأسود. ومع ذلك، تشير عمليات المحاكاة إلى أن هذه الأقراص هي في الواقع أكثر اضطرابًا وفوضى. تلعب ديناميكيات الغاز والمجالات المغناطيسية والنسبية العامة دورًا حاسمًا في سلوك قرص التراكم.

توضح عمليات المحاكاة أن تأثير سحب إطار الثقب الأسود الدوار يتسبب في تمايل القرص بأكمله، على غرار الجيروسكوب. يؤدي هذا إلى اعوجاج القرص، مما يؤدي إلى تصادمات بين جزيئات الغاز وإنشاء صدمات ساطعة تدفع المواد نحو الثقب الأسود. في نهاية المطاف، تنفصل المنطقة الأعمق من القرص عن الباقي، مما يؤدي إلى التطور المستقل للأقراص الفرعية.

منطقة التمزق، حيث تنفصل الأقراص الفرعية الداخلية والخارجية، هي المكان الذي يبدأ فيه جنون التغذية. ويتنافس دوران الثقب الأسود مع الاحتكاك والضغط في القرص، مما يؤدي إلى اصطدام القرصين الداخلي والخارجي. يقوم القرص الخارجي بحلق طبقات القرص الداخلي، ويدفعها إلى الداخل. ثم تقوم جاذبية الثقب الأسود بسحب الغاز من المنطقة الخارجية لإعادة ملء المنطقة الداخلية.

يلقي هذا الفهم الجديد لديناميكيات الأقراص التراكمية والثقوب السوداء الضوء على سلوك النجوم الزائفة، وخاصة النجوم الزائفة ذات المظهر المتغير التي يبدو أنها تعمل وتنطفئ خلال فترات زمنية قصيرة. تتوافق دورات الأكل والملء والأكل السريعة التي لوحظت في عمليات المحاكاة مع التغيرات الأسرع التي شوهدت في هذه الكوازارات.

إن إجراء المزيد من الأبحاث حول السلوك المعقد للثقوب السوداء وأقراصها التراكمية سيساعد علماء الفلك على فهم أكثر الأشياء والظواهر تطرفًا في الكون بشكل أفضل.

مصادر:

- جامعة نورث وسترن

- الدراسة بقيادة نيك كاز، جامعة نورث وسترن