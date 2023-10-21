مسرعات الإلكترون النانوية: تصغير مسرعات الجسيمات

حقق فريق من الباحثين تقدمًا كبيرًا نحو تصغير مسرعات الجسيمات من خلال تطوير مسرعات الإلكترون النانوية. تستخدم هذه المسرعات الجديدة، والتي هي بحجم شريحة الكمبيوتر، أشعة الليزر لزيادة سرعة الإلكترونات بسرعة. إن النجاح في تسريع الإلكترونات باستخدام جهاز النانو يقربنا من إمكانية العلاج الإشعاعي الداخلي المباشر مع استخدام المناظير في المستقبل.

تعد مسرعات الجسيمات أدوات أساسية في مختلف الصناعات ومجالات البحث والقطاع الطبي. ومع ذلك، هذه الآلات عادةً ما تكون كبيرة الحجم وتتطلب مساحة كبيرة. يوفر استخدام التسريع المعتمد على الليزر داخل البنية النانوية الضوئية بديلاً مجهريًا يمكنه تقليل التكاليف وأحجام الأجهزة بشكل كبير.

حتى الآن، لم يكن هناك دليل قاطع على مكاسب كبيرة في الطاقة في مسرعات الإلكترونات النانوية. ومع ذلك، فقد نجح فريق من علماء فيزياء الليزر في جامعة فريدريش ألكسندر إرلانجن نورنبرغ (FAU) في عرض أول مسرع إلكترون نانوي. وتزامن هذا الإنجاز مع إنجاز مماثل حققه زملاء في جامعة ستانفورد.

هذه المسرعات الضوئية النانوية صغيرة للغاية، حيث يبلغ حجم هياكلها بضعة نانومترات فقط. وتمكن الباحثون من تسريع الإلكترونات بشكل ملموس داخل هذه الهياكل باستخدام نبضات ليزر فائقة القصر. في حين أن هذا قد يبدو إنجازًا متواضعًا، إلا أنه يمثل علامة بارزة في مجال فيزياء المسرعات.

الهدف النهائي هو الاستمرار في زيادة اكتساب الطاقة وتيار الإلكترون من أجل جعل مسرعات الجسيمات على شريحة مناسبة للتطبيقات الطبية. ولتحقيق ذلك، سيحتاج الباحثون إلى توسيع الهياكل أو وضع قنوات متعددة بجانب بعضها البعض.

يعمل الزملاء في جامعة ستانفورد أيضًا على تحقيق "Accelerator on a chip" بالتعاون مع فريق FAU. ويتم تمويل هذا الجهد المشترك من قبل مؤسسة جوردون وبيتي مور.

مصادر:

"لقد نجح فيزيائيو الليزر في تسريع الإلكترونات باستخدام جهاز نانو" - فريدريش ألكسندر-جامعة إرلانجن-نورنبرغ (FAU)

"تسريع الإلكترونات باستخدام التكنولوجيا المعتمدة من أبحاث فيزياء الجسيمات" - جامعة ستانفورد