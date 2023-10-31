الكشف عن الجلكيات القديمة العملاقة: رؤى حول تطور حيوان مفترس شرس

حقق الباحثون مؤخرًا اكتشافًا رائعًا في شمال الصين، حيث اكتشفوا حفريات نوعين من أنواع الجلكى التي ازدهرت منذ حوالي 160 مليون سنة. تسلط هذه الحفريات الضوء على التطور المثير لهذه الأسماك القديمة، وتكشف أنها تحولت بالفعل إلى حيوانات مفترسة هائلة ذات أطوال مذهلة، وتنمو أكبر بعشر مرات من أقربائها الأوائل.

تمتلك الجلكيات، التي يشار إليها غالبًا باسم "الحفريات الحية"، تاريخًا تطوريًا غنيًا يعود تاريخه إلى 360 مليون سنة. ظلت هذه المخلوقات دون تغيير نسبيًا طوال هذه الفترة الممتدة، مما أكسبها لقبها الذي تستحقه. في حين يمكن أن يصل طول الجلكيات المعاصرة إلى متر واحد، فإن أسلافها من العصر الحجري القديم كانت بطول بضعة سنتيمترات فقط. أحد أنواع لامبري القديمة المكتشفة حديثًا، يُدعى Yanliaomyzon occisor، يبلغ طوله أكثر من 64 سم (25 بوصة) من الطرف إلى الذيل، مما يوضح النمو الكبير الذي خضعت له هذه الأسماك بمرور الوقت.

تم العثور على الحفريات داخل منطقة Yanliao Biota الأرضية، وهو موقع في شمال الصين يشتهر بحفريات Lagerstätte المحفوظة جيدًا. توفر هذه الحفريات فرصة فريدة لعلماء الحفريات للتعمق أكثر في التاريخ التطوري وبيولوجيا تغذية أسلاف الجلكيات الحديثة.

أجرى فريق البحث، بقيادة فيكسيانج وو من الأكاديمية الصينية للعلوم، تحليلًا مكثفًا لنوعين من جلكى باستخدام تقنيات متقدمة مثل التصوير المقطعي المحوسب الدقيق بالأشعة السينية، مما مكنهم من تصور الحفريات بتفاصيل ثلاثية الأبعاد معقدة. تنتمي جلكيات البحر، إلى جانب أقاربها المقربين، إلى مجموعة مميزة من الفقاريات الحية عديمة الفك. تشبه هذه المخلوقات البحرية الرائعة الثعابين، وتشترك في أجسام طويلة وعديمة الحرشف. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الثعابين هي أنواع أحدث بكثير، وتمتلك ميزات مبتكرة مثل الفكين والعظام.

على عكس الأسماك الأخرى التي تستخدم الفكين للتغذية، تمتلك الجلكى فمًا دائريًا ذو أسنان حادة يسمح لها بامتصاص دماء فرائسها. الجلكيات هي من بين أقدم الفقاريات المعروفة، وسلوكها الغذائي له أهمية كبيرة في دراسة تطور الفقاريات. كما أوضح وو وجانفيير وتشانغ في ورقتهم المنشورة، فإن أسماك الجلكى تلتصق بقوة بالمضيفين أو الفريسة وتتغذى إما عن طريق استهلاك الدم أو قطع الأنسجة باستخدام مصاصتها الفموية المسننة.

على الرغم من أهميتها في فهم تطور الفقاريات، فقد ثبت أن فك رموز التاريخ التطوري لجلكيات يمثل تحديًا بسبب محدودية توفر الحفريات. لا يزال من غير الواضح على وجه التحديد متى طورت جلكيات أسنانًا معقدة للتغذية، حيث افتقرت نظرائها الأوائل إلى المرحلة اليرقية الأولى التي لوحظت في دورة حياة جلكيات الحديثة، حيث يفقس بيضها كمخلوقات عمياء تشبه الديدان تحفر في الطمي.

توفر أنواع الجلكى الجوراسي المكتشفة حديثًا أدلة قيمة فيما يتعلق بسلوك التغذية ودورة حياة الجلكى القديمة. من المحتمل أن الحجم الأكبر لهذه الأنواع مكنها من الهجرة لمسافات أطول، وتوسيع نطاقها، ووضع المزيد من البيض، والتكيف مع بيئات المياه المالحة بشكل أكثر فعالية.

ومن خلال الفحص الدقيق، اكتشف الباحثون أيضًا بقايا هيكلية، بما في ذلك الأسنان وعظام الفك، وحتى جماجم الأسماك العظمية مجهولة الهوية، داخل المسالك المعوية لكلا النوعين الأحفوريين. تشير هذه البقايا بقوة إلى عادات أكل لحم الجلكيات القديمة، مما يجعلها أقدم سجلات لجلكيات ذات وضع تغذية محدد بوضوح.

تقلب الدراسة الافتراضات السابقة المتعلقة بالمصدر الجغرافي الجغرافي لأسماك الجلكى الحديثة، وتشير إلى أن نصف الكرة الجنوبي هو الأصل المحتمل لها. إنه يسلط الضوء على أهمية الحفريات في سد الفجوات التطورية ويقدم رؤى جديدة حول أصول هذه المخلوقات المذهلة وطبيعتها المفترسة. وقد تم نشر النتائج في المجلة العلمية المرموقة Nature Communications.

الأسئلةالشائعة

1. ما هي الجلكيات؟

الجلكيات هي أنواع أسماك قديمة معروفة بمظهرها الذي يشبه ثعبان البحر، وسلوكها الفريد في التغذية، والذي يتضمن امتصاص دماء الأسماك الأخرى.

2. كم عمر الجلكيات؟

لقد كانت الجلكيات موجودة منذ ما يقرب من 360 مليون سنة، مما أكسبها لقب "الحفريات الحية" بسبب تغيرها التطوري الطفيف مع مرور الوقت.

٣ ماذا كشفت الاكتشافات الاحفورية الحديثة عن الجلكيات؟‏

تشير الحفريات المكتشفة في شمال الصين إلى أن جلكيات تطورت بالفعل إلى حيوانات مفترسة كبيرة منذ أكثر من 160 مليون سنة، ونموها أطول بعشر مرات من أسلافها الأوائل.

4. كيف تم تحليل الحفريات؟

استخدم الباحثون التصوير المقطعي المحوسب الدقيق بالأشعة السينية لتصور الحفريات بتفاصيل ثلاثية الأبعاد، مما سمح لهم بالحصول على نظرة ثاقبة حول بنية وخصائص الجلكيات القديمة.

5. أين تم العثور على الحفريات؟

تم اكتشاف الحفريات في منطقة Yanliao Biota الأرضية في شمال الصين، وهو موقع مشهور معروف بالحفريات المحفوظة جيدًا.

6. ما أهمية الاكتشافات الحفرية؟

توفر الحفريات معلومات قيمة حول التاريخ التطوري وبيولوجيا التغذية لدى جلكى، وتلقي الضوء على أصولها القديمة وسلوكياتها المفترسة.

7. ماذا وجد الباحثون داخل أمعاء الجلكيات القديمة؟

اكتشف الباحثون بقايا هياكل عظمية، بما في ذلك الأسنان وعظام الفك وجماجم أسماك عظمية مجهولة الهوية، مما يشير إلى أن هذه الجلكيات القديمة كانت تتبع نظامًا غذائيًا يأكل اللحم.

8. ما هو المصدر الجغرافي الحيوي لجلكى الحديثة؟

وخلافًا للافتراضات السابقة، تشير الدراسة إلى أن نصف الكرة الجنوبي هو المصدر الجغرافي الحيوي المحتمل لجلكيات البحر الحديثة.