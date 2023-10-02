إمكانات الأراضي الزراعية المهجورة للتخفيف من آثار تغير المناخ والأمن الغذائي

يحث الباحثون في مركز حلول المناخ القائمة على الطبيعة (CNCS) التابع لجامعة سنغافورة الوطنية الحكومات على إعادة التفكير في استخدام أراضي المحاصيل المهجورة لدعم جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والأمن الغذائي. وفي دراسة نشرت في مجلة Nature Communications، سلط الباحثون الضوء على "الفرصة الثانية" التي تستحقها هذه الأراضي المهملة في معالجة الأزمات العالمية المزدوجة المتمثلة في تغير المناخ ونقص الغذاء.

إن التوسع في الأراضي الزراعية لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء المرتبط بتزايد عدد سكان العالم غالبًا ما يتعدى على الموائل الطبيعية الحيوية مثل الغابات الاستوائية ويعرضها للخطر. وفي الوقت نفسه، يتم هجر كمية كبيرة من الأراضي الزراعية سنويًا بسبب عوامل مختلفة مثل تدهور الأراضي، والتحولات الاجتماعية والاقتصادية، والكوارث، والصراعات المسلحة، والتوسع الحضري.

ووفقا للدراسة، فإنه في الفترة من 1992 إلى 2020، تم التخلي عن ما يقرب من 101 مليون هكتار من الأراضي الزراعية على مستوى العالم، أي ما يعادل مساحة أرض مصر. وهذا يُترجم إلى معدل هجر يبلغ حوالي 3.6 مليون هكتار سنويًا. ومع ذلك، يؤكد الباحثون على إمكانية استخدام هذه الأراضي الزراعية المهجورة كحلول قائمة على الطبيعة.

يمكن أن تشمل الإدارة الإستراتيجية للأراضي الزراعية المهجورة إعادة زراعتها لإنتاج الغذاء أو إعادة التشجير. يمكن أن تساعد إعادة الزراعة في تخفيف الضغط الناتج عن إزالة الغابات من أجل زراعة أراضي محاصيل جديدة، مما يساهم في الحفاظ على الغابات الموجودة. ووجد الباحثون أنه من بين 101 مليون هكتار من الأراضي الزراعية المهجورة على مستوى العالم، هناك 61 مليون هكتار صالحة لإعادة الزراعة، مما يحتمل أن ينتج ما يكفي من الغذاء لتغذية ما بين 292 إلى 476 مليون شخص سنويًا.

إن إعادة تشجير هذه الأراضي المهجورة يمكن أن يؤدي إلى إنشاء غابات شابة تعمل كمصارف للكربون، وتمتص ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وتلعب دورًا حاسمًا في التخفيف من تغير المناخ. وحددت الدراسة 83 مليون هكتار متاحة لإعادة التشجير، والتي يمكن أن تعزل ما يصل إلى 1,066 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، أي ما يعادل تقريبا الانبعاثات السنوية في اليابان. وكان ما يقرب من نصف إجمالي الأراضي الزراعية المهجورة، أي حوالي 50.5 مليون هكتار، مناسبًا لإعادة الزراعة وإعادة التشجير.

ويتعين على صناع السياسات أن يزنوا الفوائد والمقايضات المترتبة على إعادة الزراعة أو إعادة التشجير استناداً إلى ظروف وأولويات وطنية محددة وغير ذلك من العوامل المؤثرة. ومن الممكن أن تؤثر السياسات المحلية، والوصول إلى الأسواق، والانفتاح على التجارة الدولية بشكل كبير على هذه القرارات. ويؤكد الباحثون على أهمية التحليل العلمي لمدى ملاءمة الأرض والإمكانات القابلة للتحقيق، إلى جانب المعرفة المحلية الخاصة بالسياق، لإطلاق إمكانات الأراضي الزراعية المهجورة.

في الختام، توفر أراضي المحاصيل المهجورة موردا غير مستغل إلى حد كبير لمعالجة تغير المناخ وندرة الغذاء. ومن خلال إدارة هذه الأراضي وإعادة استخدامها بشكل استراتيجي من خلال إعادة الزراعة أو إعادة التشجير، يمكن للحكومات تحقيق تقدم كبير في جهود التخفيف من آثار المناخ وتحقيق الأمن الغذائي.

مصادر:

- مركز جامعة سنغافورة الوطنية لحلول المناخ القائمة على الطبيعة (CNCS)

- بحث منشور في مجلة Nature Communications