مهمة أوروبا كليبر التي تبلغ تكلفتها 5 مليارات دولار: استكشاف قمر المشتري بحثًا عن علامات الحياة

لا يفصلنا سوى عام واحد عن إطلاق مهمة أوروبا كليبر المرتقبة. تهدف هذه المهمة الفضائية الروبوتية الطموحة، التي تبلغ تكلفتها 5 مليارات دولار، إلى الإجابة على سؤال حاسم: هل يمكن للقمر الجليدي لكوكب المشتري، أوروبا، أن يؤوي حياة تحت سطحه المتجمد؟

أوروبا هو جرم سماوي رائع أصغر قليلاً من قمر الأرض. ما يجعل الأمر مثيرًا للاهتمام بشكل خاص للعلماء هو وجود محيط عالمي شاسع من الماء السائل مختبئًا تحت قشرته الجليدية. ستقوم المركبة الفضائية أوروبا كليبر بإجراء تحليقات قريبة من أوروبا، على مسافة 16 ميلاً من سطحه، وستستخدم مجموعة متطورة من تسعة أدوات لاستكشاف القمر.

وفقًا لجوردان إيفانز، قائد فريق يوروبا كليبر في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، فإن المهمة حاليًا في طريقها للمغادرة إلى كوكب المشتري في 10 أكتوبر 2024، خلال نافذة إطلاق كوكبية مدتها 21 يومًا. وقد حدد المهندسون وقت الإطلاق الدقيق، ومن المقرر أن يتم الإطلاق في الساعة 11:51 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

تمثل مهمة أوروبا كليبر تحديات فريدة بسبب حجمها الهائل وتعقيدها. تزن المركبة الفضائية 13,000 رطل وتتميز بمصفوفات شمسية بطول 100 قدم، وهي مجهزة بأدوات رادارية حساسة يجب أن تعمل في وقت واحد. ويصفه إيفانز بأنه "وحش".

على الرغم من مواجهة بعض العقبات على طول الطريق، مثل مشكلات التوظيف والحاجة إلى اختيار الصاروخ المناسب للمهمة، إلا أن أوروبا كليبر تحرز تقدمًا. اختارت ناسا في النهاية صاروخ فالكون هيفي التابع لشركة سبيس إكس للإطلاق، مما وفر ما يقدر بنحو 2 مليار دولار ومكن من مسار أكثر مباشرة إلى كوكب المشتري.

أثر جائحة كوفيد-19 أيضًا على المهمة، مما تسبب في تأخير تسليم بعض أدوات كليبر. ومع ذلك، تم مؤخرًا تركيب المكونات النهائية، بما في ذلك الأدوات العلمية للمركبة الفضائية، وقبو الإلكترونيات، وهوائي الاتصالات عالي الكسب.

وفي الأشهر المقبلة، ستخضع المركبة الفضائية لاختبارات صارمة، بما في ذلك اختبارات الصوت والاهتزاز والصدمات والتوافق الكهرومغناطيسي. سيقوم المهندسون أيضًا بإخضاع المركبة الفضائية لتقلبات شديدة في درجات الحرارة في غرفة فراغ حرارية.

مع فتح نافذة الإطلاق خلال عام واحد، تصل مهمة أوروبا كليبر إلى مراحل حاسمة وتقترب من الكشف عن أسرار إمكانات أوروبا لدعم الحياة.

مصادر:

NASA / JPL-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا